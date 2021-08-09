Delta變種病毒肆虐 著名流行病學家：全球疫情遠未接近終點　

曾幫助世界衛生組織 (WTO) 根除天花的著名的流行病學家 Larry Brilliant 表示，有鑑於全球目前僅有少部分人口接種了疫苗，新冠肺炎疫情遠未靠近終點，Delta 變種病毒可能是有史以來最具傳染性的病毒。

近幾個月來，許多國家持續在努力對抗具高度傳染性的 Delta 變種病毒。Brilliant 在接受採訪時表示，那些通過 mRNA 技術和嬌生所研發的疫苗，似乎有能力抵禦 Delta 變種病毒。但是，目前全球卻只有 15% 的人口接種，超過 100 多個國家的人口接種覆蓋率不到 5%。

「我認為疫情遠未接近終點，而是更接近起點，除非全球 200 多個國家的每個人都接種疫苗，否則仍然會有新的變種出現。」Brilliant 說道。此外，他也預測新冠肺炎病毒最終將成為像流感一樣永不會消失的病毒。

Brilliant 指出，他的舊金山、紐約新冠肺炎疫情模型預估，疫情曲線將呈現「倒 V 型」，意味著感染人數增加得非常快，但也會迅速下降。

英國和印度似乎也有類似的模式，統計數據顯示，英國 7 日移動平均每日新增確診病例已經從 7 月 21 日的峰值約 47,700 例下降到約 26,000 例。在印度，自 6 月下旬以來，每日病例數持續低於 50,000 例，遠低於 5 月份的 390,000 例峰值。

Brilliant 說道，這意味著此次疫情在每個國家大概將持續 6 個月，而不是 2 年的。但是，他也提醒人們，應謹慎應對 Delta 變種病毒，因為希臘字母還沒用完，還可能出現更多變種。