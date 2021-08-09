瑞儀7月營收45億元年減1成 靜待Q3新品動能

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (9) 日公布 7 月營收，由於今年平板訂單多以舊款機種為主，加上客戶筆電新機尚未發表推出，抑制瑞儀動能，單月營收持平上月，達 45.19 億元，月減 2.4%、年減 10%，預期第三季在客戶新品發表後，動能才可望回溫。

瑞儀累計今年前 7 月營收達 326.19 億元、年增 13.2%，受平板機種多屬舊款訂單，年增幅逐步收斂。

瑞儀也統計 7 月出貨，其中，行動裝置出貨 533.2 萬件、月減 6.94%，IT 產品為 505.9 萬件，月減 8.4%，其他電視、車載產品為主的背光產品則出貨 31.7 萬件、月增 11.23%，總計背光板出貨量達 1070.8 萬件，月減 7.19%。

展望下半年，瑞儀指出，由於近兩年淡旺季效應並不顯著，目前訂單能見度維持三個月，隨著客戶筆電新品可望在本季發表，看好第三季營運將優於第二季，背光模組目前也無明顯缺料狀況，但仍須面對供應鏈缺料、匯率問題。

受匯率不利因素影響，瑞儀第二季稅後純益 10.4 億元，季減 37.55%、年減 40.22%，每股純益 2.24 元，累計上半年稅後純益達 27.06 億元，年增 10.2%，每股純益 5.82 元。