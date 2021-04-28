〈瑞儀法說〉訂單能見度看到Q3 今年資本支出估數倍增

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (28) 日舉辦法說，展望今年，瑞儀看好平板、筆電需求仍強勁，加上車載應用逐步發酵，有助營運動能維持高檔，但仍面對缺料、匯率問題，目前訂單能見度已可看到第 3 季，而因應新技術研發，估今年產能將提升約 10-15%，資本支出則較去年數倍成長。

瑞儀董事長暨執行長王本然表示，從目前景氣分析，到年底市況變化不大，目前訂單看到第 3 季沒問題，第 4 季也不錯，但今年最大營運風險來自於缺料、匯率，其中，缺料狀況目前以車載狀況最吃緊，材料漲價也可望適度反映，匯率方面則會適度避險。

展望今年，王本然表示，瑞儀近年調整產品組合，降低手機、電視比重，著重平板、筆電，以及未來車載動能，將營運主力聚焦高競爭力、高毛利產品，其中，車載產品經過 3-4 年布局，陸續獲得車廠認證，今年出貨可望大幅成長。

法人也關注瑞儀 miniLED 布局進度，王本然指出，瑞儀對未來技術布局都會先評估後再投資，目的是將核心能力極大化，近期市場有 miniLED 平板推出，雖然市場反應不錯，但認為近兩年整體市場變化不大，加上新技術仍有挑戰，估 3-5 年後才會是 miniLED、microLED 與 OLED 決戰時間點。

法人估，瑞儀本季受惠筆電、平板動能延續，營收將持平或較首季微幅增長，隨著蘋果 (AAPL-US) 筆電新品將在第 3 季推出，瑞儀可望續居背光模組主力供應商，助推營運成長，而因應客戶需求、miniLED 技術，估瑞儀今年資本支出將較去年倍增。