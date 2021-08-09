大型機構態度大反轉，反彈未完待續？| CFTC COT 加密貨幣持倉週報

撰文：7

擴展閱讀：一文讀懂 CFTC 持倉報告是什麼？有何價值？該如何解讀？



CME 比特幣期貨

8 月 7 日，CFTC 公佈了最新一期 CME 比特幣期貨週報（7 月 28 日-8 月 3 日），統計週期內比特幣先漲後跌，在周內走成了一個倒 V 反轉，最終整週的實際價格波動非常有限。雖然在前半周行情進一步加速上漲，但是在短暫上探 42000 後隨即回落，並重新跌回至 40000 整數關口下方。考慮到上一期週報中多類賬戶在行情已經上漲的情況下仍然進行了偏空的倉位調整，因此在價格出現衝高回落的跡象後，各類賬戶會作何選擇非常值得期待。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 7802 張大跌至 6408 張，該數值連續第二週下降，並直接創出近 66 周新低，多類賬戶在行情進一步上探的背景下大幅減持，與大型機構經銷商賬戶在上一統計週期內做出的選擇非常相似。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 195 張反彈至 232 張，空頭頭寸自 105 張進一步下降至 74 張，多空雙向（已對沖）持倉自 104 張上升至 140 張，大型機構在最新統計週期內略有些令人意外地進行了淨多調倉，在價格實際波動幅度並不是非常明顯的情況下並未延續上一統計週期的偏空調倉。可以認爲是這類賬戶在價格衝高回落的情況下已經開始重新進行多單佈局，甚至可以認爲是大型機構在短期內非常明顯的態度轉變信號，目前已經重新回到了看多的陣營之中，而這無疑也是短期多頭最大的「利好」消息。





資管機構持倉多頭頭寸自 494 張上升至 643 張，空頭頭寸自 165 張同步反彈至 234 張，雙向持倉自 13 張降至 0 張。資管機構在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，這類賬戶在上一統計週期內由淨空轉至淨多後，本期調倉仍然保持着相近的多空持倉比，而比較明確的加倉表現也鞏固了這類賬戶對於後市相對樂觀的態度。對於資管機構來說，行情相對「跳躍」的表現並沒有過多地影響這類賬戶的思路，這類賬戶也已經成爲了近期偏多態度最爲堅定的一類賬戶。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 2800 張下降至 1969 張，該數值創出近 22 周新低，空頭頭寸自 4841 張下降至 4782 張，雙向持倉自 1197 張驟降至 206 張。槓桿基金在連續第二週進行了多空雙向同步減持，且在最新統計週期內多頭頭寸的削減幅度明顯大於空頭頭寸，因此可以認爲在最新統計週期內這類賬戶進行了偏空的倉位調整，在行情衝高回落的大背景下，槓桿基金的調倉思路偏向於押注回調進一步保持。

不過從該統計週期結束後的市場表現上來看，槓桿基金的這種調倉並不理想。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 984 張大幅反彈至 1571 張，在上週創出近 66 周低點之後本期反彈直接創出近 6 周新高，與此同時空頭頭寸自 306 張下降至 169 張，雙向持倉自 323 張下降至 42 張。大戶賬戶在最新統計週期內同樣結束了此前兩週連續淨空調倉的節奏，進行了態度非常明確的淨多調倉。這類賬戶在交易思路的的變化上與經銷商賬戶非常相似，同樣是在行情的漲勢略有停滯的狀況下隨即重新開始佈局做多，短線思路有了比較明顯的轉變。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1692 張下降至 1605 張，空頭頭寸自 748 張回升至 761 張。散戶在最新統計週期內進行了淨空調倉，這類賬戶的交易思路與槓桿基金較爲相似，都在最新統計週期內放棄了此前的順勢追多轉爲順應上週後半周的回調進行空單追進，不過正如前文所述，這種完全「順勢而爲」的被動選擇在行情出現快速方向變化的時候，就會遭受一定損失。





CME 微型比特幣期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 19506 張下降至 14072 張，該數值創出近兩個月新低，與標準比特幣合約一致出現了比較明顯的回落。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 0 張回升至 69 張，空頭頭寸自 1321 張驟降至 84 張，多空雙向（已對沖）持倉自 4 張降至 0 張。經銷商賬戶在最新統計週期內進行了淨多調倉，其中空頭頭寸的降幅相當可觀，這類賬戶在兩類比特幣合約上雙雙進行了淨多調倉過後，短期內態度轉多的信號已經表達的相當明確了。





資管機構持倉多頭頭寸自 0 張上升至 39 張，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉同樣保持 0 張不變，這類賬戶時隔近兩個月重新進行了多單佈局，但是由於幅度不大，所以不做過多解讀。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 8571 張大降至 3222 張，該數值創出近 7 周新低，空頭頭寸自 13721 張同步下降至 11303 張，雙向持倉自 2522 張下降至 1187 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，其中多頭頭寸的減持幅度更大，這類賬戶在微型合約中同樣表達出了偏空的態度，與標準合約思路基本一致。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 3730 張上升至 5546 張，大幅刷新歷史高點水平，空頭頭寸自 538 張進一步下降至 527 張，雙向持倉自 375 張下降至 218 張。大戶賬戶在微型比特幣合約上進行了態度相當明確的淨多調倉，這類賬戶在兩類比特幣合約中的淨多調倉思路非常一致，都在行情衝高回落後已經開始積極佈局多單。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 4304 張下降至 3791 張，該數值創出近 11 周新低，空頭頭寸自 1025 張同步下降至 753 張。散戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，其中多頭頭寸不斷刷新歷史低點水平，這類賬戶在行情回落的情況下。





CME 以太坊期貨

最新統計週期內以太坊繼續保持與比特幣同步運行，不過沖高回落的回調幅度明顯較小，周內的相對錶現更強。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 3133 張上升至 3501 張，該數值創出近 8 周新高，行情的反彈比較有效地提振了市場熱度。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 61 張下降至 53 張，空頭頭寸自 90 張反彈至 97 張，多空雙向（已對沖）持倉自 58 張回落至 41 張。經銷商賬戶進行了幅度有限的淨空調倉，在以太坊上並沒有表現出與比特幣一致的看漲態度。





資管機構持倉多頭頭寸保持 25 張不變，空頭頭寸自 75 張回落至 51 張，雙向持倉保持 0 張不變。資管機構在最新統計週期內進行了空單減持，調倉表現較爲溫和，並沒有表達出特別強烈的單邊態度。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 657 張上升至 778 張，空頭頭寸自 2380 張同步上升至 2788 張，雙向持倉自 122 張下降至 113 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，多空持倉比數據並未發生明顯變化，槓桿基金對於以太坊合約的參與熱度有所上升，而且加倉的表現也顯示這類賬戶對於短期市場的判斷偏樂觀。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1057 張上升至 1291 張，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉自 0 張上升 60 張。大戶賬戶進行了幅度比較可觀的多單增持，且多頭頭寸創出歷史新高，這類賬戶對於以太坊的看漲態度以及對於該合約的參與興致都達到了一個階段新高水平。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1153 張下降至 1134 張，空頭頭寸自 408 張下降至 345 張。這類賬戶在以太坊合約上的調倉幅度比較有限，但是倉位的減持顯示這類賬戶對於以太坊合約的熱度並沒有因爲行情持續走強而得到明顯提振。



