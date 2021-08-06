DeFi 龍頭的再進化之旅：縱覽 Uniswap V3 生態全景

上線僅三個月的 Uniswap V3 已經孕育出欣欣向榮的應用生態，在流動性管理、交易工具、流動性挖礦等多個領域繁衍出 43 個項目，其中大部分集中在流動性管理類。

撰文：張安靜

Uniswap V3 版本 的上線可謂是一石激起千層浪，除了新版本本身帶給用戶的使用改變，這個以太坊上最大的 DeFi 項目在這次迭代中也催生出了許多新的項目以及給其他項目帶來了新的機會。如果說一個開源的 DeFi 應用它的代碼可能是很容易被複制的，但是應用的生態卻是很難複製的，伴隨 Uniswap V3 建立的生態圈無疑是在其經濟堡壘形成的護城河。距離 Uniswap V3 版本上線已近三月，Uniswap V3 也已經部署到 以太坊擴容網絡 Arbitrum 和 Optimism ，是時候盤點一下哪些應用在該生態建設中注入力量了。

https://twitter.com/haydenzadams/status/1379180378578124808

Uniswap 創始人 Hayden Adams 此前發佈推特詢問有什麼項目在 Uniswap V3 建造，或者將在 Uniswap V3 上建造什麼項目，根據各項目方的回覆，據鏈聞統計，截止 2021 年 7 月 19 日，Uniswap V3 在流動性管理、交易工具、流動性挖礦等多個領域繁衍出的各個項目共計 43 個，其中最多的是流動性管理類的應用有 21 個，可見 Uniswap V3 自定義流動性範圍的特定給了各個項目更多的發揮空間。

Uniswap V3 的更新包括 聚合流動性的粒度控制 、 範圍訂單 、 多級費率 、 高級預言機 等，新版本賦予了用戶更多的自主權，用戶可通過自定義流動性範圍來實現集中流動性，提高資本效率。然而這也意味着對流動性提供者的要求更高，也就促使了新的依託於 Uniswap V3 的專業做市機構及主動做市策略出現。例如 Lixir、Charm Alpha Vault、Visor、Method Finance 等。

流動性管理

Visor Finance

Visor Finance 是一款主動流動性管理工具。提供自託管挖礦、獎勵費用累積和時間鎖定功能，包括 Visor Vault、Hypervisor、Supervisor 三個組件。Visor 機槍池可以鎖定 LP NFT，防止項目方撤資跑路。Hypervisor 可根據預定交易範圍，獲得流動性獎勵。Supervisor 可更新 Hypervisor 預設參數，管理資產，執行策略。

Visor Finance 宣佈成立新組織 Gamma，將資助 Uniswap V3 上主動的流動性提供者相關策略的研究和實施。Visor 希望通過 Gamma，獲得合適的數據科學和金融建模資源，以便實施最具吸引力的主動流動性策略，爲 Visor 的金庫所有者提供服務。Visor 表示將爲 Gamma 提供最初的 50 萬美元資金。

參考閱讀：《三分鐘讀懂 Visor：Uniswap V3 生態通用協議流動性管理平臺》



Method Finance

Method Finance 與 Visor 接近，以 NFT 金庫的形式讓用戶自託管 Uniswap LP NFT。

DeepGo

DeepGo 是一個數字資產管理平臺，開發了 CDO 模式與 Uniswap V3 結合使用，CDO 全稱爲 Collateralized DEX Offering，幫助用戶通過質押標的風險分級，實現持續融資。做市商在 Uniswap V3 在提供初始流動性之後，將 LP Token 作爲質押物鎖定在 CDO 協議中，從而持續獲得流動性買盤。

Lixir

Lixir 是 Uniswap V3 的一個做市策略提供商，能夠讓做市資金在保持集中，且隨着市場價格移動，確保市場價格附近有較多的流動性，同時可幫助減少無常損失。

https://twitter.com/lixirfinance/status/1384768152731635712

Charm Alpha Vault

Charm Alpha Vault 是由鏈上期權協議 Charm Finance 推出新協議 Alpha Vaults，可用來自動管理 Uniswap V3 的流動性，使其集中流動性獲得更高的收益，並定期進行再平衡以減少無常損失。Alpha Vaults 的份額是 ERC-20 的形式，所以是可組合和可替換的。Alpha Vaults 將採用被動的再平衡策略，可以提高整體的效率，據他們的回測數據表明，被動的再平衡策略可以超過主動的再平衡策略。Charm Finance 表示 Alpha Vaults 即將在主網上線。

參考閱讀：《五分鐘讀懂 Charm Alpha Vault ：Uniswap V3 LP 極簡主義操作策略》

Liquid Network

Liquid Network 是基於側鏈的交易者和交易所結算網絡，可實現更快，更機密的比特幣交易以及數字資產的發行。Liquid 表示目前正在建立代幣化的頭寸管理器，用於圍繞可定製的價格點提供 V3 流動性，以及根據價格波動重新平衡頭寸的策略。

YIN Finance

YIN Finance 是一個主動流動性管理協議，用戶可以通過訂閱協議中的主動流動性管理策略 CHI，來實現有效的高收益流動性管理。在 Uniswap V3 中，用戶需要手動收取費用進行再投資，而 YIN 會爲用戶自動進行再投資。並且 YIN 採用多方收益挖礦機制，在 Yin 中管理流動性，不僅可以賺取費用和 Yin，還支持接入 UniswapV3 挖礦。YIN Finance 會在不同的公鏈、DEX 中嘗試爲用戶提供主動性流動管理服務，現在已在以太坊進行部署，計劃將會部署於 Polygon 以及 Solana。

Gelato Network

Gelato Network 是一個以太坊智能合約自動執行工具，推出 Uniswap V3 自動再平衡實施方案 G-UNI，用來降低 Uniswap V3 的無常損失風險。G-UNI 的工作原理是通過其策略，始終以提供高於或低於當前交易價格 5% 至 10% 的流動性爲目標。由 Gelato 機器人監測平均價格，每 30 分鐘將決定是否重新平衡，只有當平均交易價格超出當前頭寸的界限時，纔會發生重新平衡，這時頭寸會被撤回，並根據新的交易價格進行適當調整後重新存入。

Gelato Network 推出的第一款產品爲 Sorbet Finance，該產品是基於 Uniswap 的訂單薄型 DEX，支持用戶設定目標價格並在 Uniswap 市場價達到目標價時執行購買或出售訂單。

xU3LP

xU3LP 是由質押和流動性策略平臺 xToken 推出的在 Uniswap V3 上提供流動性的解決方案，首先推出三個穩定的交易對 USDC/DAI、USDC/USDT、USDC/sUSD 進行流動性管理。xU3LP 團隊表示，雖然採取多項保護措施，但產品具有高風險性和實驗性。

https://twitter.com/xtokenmarket/status/1377329496500678664

PopsicleFinance

PopsicleFinance 是一個跨鏈收益提升平臺，專注於自動做市 (AMM) 流動性提供商 (LP) 。用戶把資金存入 PopsicleFinance 可以創建優化 UniswapV3 的 LP。

https://twitter.com/PopsicleFinance/status/1408810200040198148

Ribbon Finance

Ribbon Finance 是以太坊上的加密結構型產品，專注構建可通過跨協議組合創建的新金融產品，以幫助用戶獲得更高的風險回報率。Ribbon 旨在創建包括押注波動性、提高收益、本金保護和複利在內的四大類產品，每個類別中都會有一系列產品，爲具有不同風險回報目標的用戶提供服務。

Ribbon Finance 的社區經理在推特下方回覆，將在 Uniswap V3 上構建一個智能的流動性再平衡管理器，用 Simplicity 區塊鏈智能合約編程語言。

https://twitter.com/juliankoh/status/1379187371460202499

Unipilot

Unipilot 是一個 Uniswap V3 自動化流動性管理器。Unipilot 表示與其他流動性管理器不同的地方在於：任何人都可以部署在 DApp 上爲任何代幣對部署 Vault，而無需將其列入白名單；用戶還可以使用單一資產存入流動性；其在 Uniswap v3 上運行的頂級流動性池的組合指數池允許用戶通過市值在多個頂級流動性池中持有頭寸，只需使用單個代幣存入其流動性即可。在 Unipilot 的智能合約架構中，當流動性範圍偏離實際交易價格時，「集中激勵」獎勵其代幣 PILOT 持有人重新調整。

https://twitter.com/unipilotio/status/1400476107569123329

Frax Finance

Frax Finance 是以完全算法機制爲最終目標的穩定幣，價格保持穩定在 1 美元，即可通過完全抵押以及鏈上智能合約緩慢清除抵押品以實現目標。

Frax Finance 聯合創始人 Sam Kazemian 表示，Frax 將採取智能的範圍訂單提供流動性和動態再加權的方式減少無常損失。

https://twitter.com/samkazemian/status/1379181605462310915

Peanut.trade

Peanut.trade 是 DeFi 價格平衡器，通過抑制大額 DEX 交易與 CEX 上相應資產的價格變動，保護 LP 免受無常損失，爲 Curve 和 Uniswap 交易減少滑點與無常損失風險，增加流動性提供者的利潤。

Brink Trade

Brink Trade 是一個自動化交易，提供以太坊的有條件訂單和自動損失保護，Brink 的創始人 Mike Calvanese 在推特回覆中表示正在構建自動 LP 退出和重新平衡，使用條件元交易。

https://twitter.com/MikeCalvanese/status/1379185832003780618

Reflexer Labs

Reflexer Labs 是算法穩定幣 RAI 的開發團隊，Reflexer 的開發者在推特中回覆正在建立一種將流動性集中在 RAI 贖回價格周圍的被動 LP 策略。

https://twitter.com/stefanionescu/status/1379210790247497729

Indexed Finance

Indexed Finance 是被動投資組合管理的去中心化協議，專注於開發以太坊上的被動投資管理策略。其治理代幣 NDX，用於對協議更新和高級索引管理，比如對市場部門的定義、新管理策略的創建等的提案進行投票。Indexed Finance 表示正在建立代幣化頭寸管理器，以圍繞可定製的價格點提供 V3 流動性，以及根據價格波動重新平衡頭寸的策略。

https://twitter.com/ndxfi/status/1379183864212455426

Multiple

Multiple 是 Uniswap V3 流動性提供者策略收益平臺， Uniswap V3 流動性提供者存入資金後，Multiple 智能合約協議直接將這些資金配置給不同等級的 GP （專業交易者） ，GP 將通過專業策略最大化流動性提供者的投資組合收益，整個過程中的資金安全由策略監管體系協議保證。Multiple 的核心團隊曾作爲 Clover 的核心開發者及合夥人，擁有超過 20 年互聯網團隊管理、運營、以及開發經驗。Multiple 於 6 月完成種子輪融資，參投機構包括 Youbi Capital、Pluto Digital Assets、NGC Ventures、Puzzle Ventures、Oasis Capital、Jubi Labs 等。

YIN Finance

YIN Finance 是一個主動流動性管理協議，用戶可以通過訂閱協議中的主動流動性管理策略 CHI，來實現有效的高收益流動性管理。在 Uniswap V3 中，用戶需要手動收取費用進行再投資，而 YIN 會爲用戶自動進行再投資。並且 YIN 採用多方收益挖礦機制，在 Yin 中管理流動性，不僅可以賺取費用和 Yin，還支持接入 UniswapV3 挖礦。YIN Finance 會在不同的公鏈、DEX 中嘗試爲用戶提供主動性流動管理服務，現在已在以太坊進行部署，計劃將會部署於 Polygon 以及 Solana。

Aloe Capital

Aloe 是 Uniswap V3 的自主衆包流動性分配協議。從流動性提供者的角度來看，Aloe Capital 會讓 V3 感覺像 V2，流動性提供者能以某個指定的價格點存入 Aloe 並收到代表他們在池中的部分的 ERC20 代幣。

https://twitter.com/AloeCapital/status/1386789423484919809

Steer Protocol

Steer Protocol 是一個多鏈自動化流動性管理器，Steer 回覆推特稱正在正在對資金池管理以及鏈下和鏈上策略支持進行最後階段的測試。Steer 構建了多鏈支持，將爲 L1 和 Optimism 都做好準備。

https://twitter.com/steerprotocol/status/1379958117304180737

### 工具類

Flipside Crypto

Flipside Crypto 透過人工智能算法，爲加密貨幣提供投資數據工具，Flipside Crypto 爲 Uniswap V3 創建一個分析儀表板，供 Uniswap 社區使用。

Novum Insights

Novum Insights 稱將提供 DeFi 計算器功能，爲 Uniswap 交易對計算流動性回報。

https://twitter.com/NovumInsights/status/1379340236187045888

Quantify Crypto

Quantify Crypto 是一個加密貨幣交易者的技術分析和情報工具，在推特下回復具有更好的用戶界面與智能合約鏈接，有顯示流動性變化的熱圖， 帶有餘額和交易歷史的投資組合管理，以及帶有 Uniswap Iframe 的代幣頁面。

https://twitter.com/QuantifyCrypto/status/1379183089818161152

UniLayer

UniLayer 是建立在 Uniswap 上的新一代去中心化交易平臺，透過 LAYER 實用代幣爲專業級交易提供關鍵功能，側重於自動掉期、流動性管理、快速抵押、圖表和分析、實時訂單簿及許多其他功能。

https://twitter.com/Mkcrypto1/status/1379200913680736257

DeFiLab

由 DeFiLab 創建的 Uniswap V3 模擬工具，用戶可以通過該工具以及參數進行計算和模擬。具體可參考該文章：

參考閱讀：《Uniswap V3 已上線，瞭解一下如何用模擬器最大化流動性效益》

流動性挖礦類

Warp.finance

Warp.finance 的主要目標是爲未使用的流動性提供者 （LP） 代幣創造一個新的使用案例，允許它們被用作貸款的抵押品。用戶將能夠把 LP 代幣存入 Warp 平臺，並獲得穩定幣貸款作爲交換，同時他們的 LP 代幣繼續從 Uniswap 的獎勵中獲得收益。Warp.finance 稱已經建立了與新的 LP 代幣即 NFT 的兼容性。

https://twitter.com/warpfinance/status/1379413703431495687

AquaFi

AquaFi 是通用的流動性挖礦協議，由 Blockzero Labs 創建，代幣可獲得 10-50％ 額外獎勵。

AquaFi 社區發起提案投票要按計劃使用 Uniswap V2 還是根據 V3 版本重新設計，延期發佈，投票結果爲將依據 Uniswap V3 的新特性進行改進從而延期發佈新版本。AquaFi 在博客中表示已於 6 月 25 日開啓內測網，主網發佈時間尚未確認。

參考閱讀：《Reevaluating AquaFi in light of UniswapV3 - #XIOfeedback》

Adventure Token

Adventure Token 是一個專注於資金和流動性挖礦的項目，其代幣 TWA 是一種通貨緊縮的社區代幣，每次發生 Adventure Token 交易，總交易價值的 1% 會自動銷燬，持有者將他們的 TWA 添加到 Uniswap 創建一個 TWA LP 代幣，可以從 Uniswap 上的交易中獲得獎勵。此外，持有者可以將價值放到其 ETF 基金 Luna 基金中，並以平衡器池中的交易費用的形式釋放進一步的獎勵。

TWA 優先考慮 Celer 集成，一旦在以太坊二層擴容項目 Celer 上線，就可以在生態系統中映射 Uniswap 3 和 Balancer V2。

參考閱讀：《Layer 2, Uniswap V3 and Balancer V2 Solutions for TWA》

Narwhale.finance

Narwhale.finance 彙總算法穩定幣、非美元穩定幣的流動性挖礦收益，Uniswap V3 上基於 TWAP 的動態 LP 再平衡和費用複利。

https://twitter.com/FinanceNarwhale/status/1379292613572984836

DeFi

Yeld.finance

DeFi 收益聚合器 Yeld.finance 在推特下方回覆，借貸 DApp 抵押品遞減貸款 （CDL） ，使用 Uniswap V3 進行質押。

https://twitter.com/YeldF/status/1379471164557438982

Rubic

Rubic 是一個跨鏈 DeFi 平臺，使項目能夠在一個地方以去中心化的方式創建、管理、交易數字資產。Rubic 團隊於 7 月 30 日表示，將推遲與 Uniswap V3 的集成。

參考閱讀：《Rubic Weekly Report 07/09/21》

Hedgey

Hedgey 是一個 DeFi 衍生協議，由 Uniswap 流動性、預言機和閃速掉期提供支持。

Hedgey finance 創始人在推特上回複稱，正在計劃 V2 產品的遷移，預言機工具對於可行使期權合約的穩定價來說是很重要的。

https://twitter.com/lindseywinder1/status/1379206366984859651

Opium

Opium Network 是基於建立在以太坊上的開源智能合約，允許創建、結算和交易任何去中心化的衍生品。

Opium 官方推特回覆稱，正在 Uniswap 上構建尾部風險掛鉤保險，有意思的是 Opium 稱因爲其項目名 Opium （鴉片） 被 Uniswap 在 Discord 上的機器人拒絕。

https://twitter.com/OpiumNetwork/status/1379837693295796225

Opyn

Opyn 是一個鏈上期權協議，目標是建立基於以太坊、Compound、Uniswap 和 DAI 的非託管保證金交易平臺，用戶可通過平臺做多或做空 ERC20 代幣。

Opyn 在推特中表示，建立了一個概念驗證實驗和框架，以展示具有約束價值的期權結構如何以更高的資本效率在在 uniswap v3 上進行交易，推出部分抵押的 Opyn 期權。

https://twitter.com/opyn/status/1408526748849950723

Perpetual Protocol V2

Perpetual Protocol 是一個 DeFi 衍生品協議，新推出的 V2 版本「居里（Curie）」，將部署在以太坊二層網絡 Arbitrum 上，以提供比一層網絡更快、更便宜的交易體驗。Perpetual 表示，新版本將永續協議的 vAMM 模型與 Uniswap V3 耦合，經濟模型與機制邏輯放在永續協議上，通過 Uniswap V3 進行交易的執行層，提供更加聚集的流動性。

Integral Protocol

Integral Protocol 是以太坊上處理大宗交易的集成協議，Integral 表示採用 Uniswap V3 價格預言機，旨在爲用戶提供更好的執行價格及更強的套利保護，有效增強 Integral 提供最佳交易價格的能力。目前所有的穩定幣池 （USDC/USDT、DAI/USDC、DAI/USDT） 都已實現全部上線，且對應的交易費用更改爲 2bps。

https://twitter.com/ProfessorJEY/status/1412897369851527171

其他

FalconSwap

FalconSwap 是基於 Uniswap 構建的第二層擴展解決方案，可以進一步擴展，以聚合其他 DeFi 平臺，如 Mooniswap、Kyber、Balancer、Airswap、Bancor 等。FalconSwap 稱隱私交易將在 Uniswap V3 通過使用鏈上消息加密和中繼器網絡，xPrivacy 已準備好爲 Uniswap 上的所有交易者提供隱私。

https://twitter.com/FalconSwap/status/1379282774557827079

PenguinSwap

PenguinSwap 旨在通過更好的工具爲依賴 Uniswap 的交易者、礦池商和社區提供支持。並且是 UNI 資助計劃第一季度的 23 位受助人之一。

https://twitter.com/PenguinpartyE/status/1403143178128089092

Alchemist

Alchemist 是完全社區自治的 MEV 概念項目，提供流動性可以獲得 LP 代幣，Alchemist 在推特中提及 Uniswap NFT。

https://crucible.alchemist.wtf/

wows.finance

wows.finance 是一個遊戲化的 NFT、DeFi 體驗平臺，使用 CryptoFolios （SFT）通過 NFT 獲得收益以及進行貸款和交易，包括 Uniswap V3 上的 LP NFT。

https://twitter.com/WolvesWallst/status/1379316528672206853

Spike

Spike 是一個加密主題 NFT 平臺，在推特上稱 Spike 擁有很多 Uni 主題的 NFT。

https://twitter.com/nftspike/status/1379235953491992584

小結

Uniswap 從落地起就是 DeFi 浪潮中的創新派，V3 版本升級同樣還是給大家帶來了很多新功能，就如同一場剛開始的實驗，而這場實驗成功與否的檢驗標準除了數據之外還能以用生態的繁榮程度來衡量。

Uniswap V3 不僅給了用戶更多的選擇和機會，也給了更多項目機會，在 流動性管理 方面，用戶可以選擇配合各種流動性的工具一起使用創造更多的玩法，也可以自定義流動性打造自己的專屬流動性池。

V3 的創新不止於此，還包括 LP 代幣不再是標準的 ERC 20 代幣而是 NFT ，讓 DeFi 和 NFT 有了結合點，使得 LP 可以設定不同並且獨特的作市條款。與之前相比，NFT 的採用讓 V3 可以簽署和實現更復雜的金融活動，也增加了去中心化金融的靈活性。Uniswap V3 也 向其他 DeFi 產品提供預言機服務 ，並且比 V2 提供的服務更廣。

Uniswap 設置了 多級費用 的選項，與剛發佈時每次需要手動選擇費用相比，Uniswap 最近更新的功能 爲用戶自動選擇收費等級 ，該應用程序現在會自動默認爲大多數 LP 策略建議合理的費用等級，但 LP 仍可以通過單擊「編輯」按鈕來手動選擇費用等級，以顯示額外的費用等級及其各自的流動性分配百分比。