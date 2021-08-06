巴菲特在過去一年中靠DaVita持股賺得近20億美元

據報導，巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 在過去一年中通過洗腎血液透析公司 DaVita(DVA-US) 的持股賺得將近 20 億美元的收益。

本週的一份監管文件顯示，波克夏海瑟威持有 DaVita 公司 3610 萬股，股份佔比達 34.4%。DaVita 的股價在本週三收於 134 美元的歷史新高，波克夏的持股價位也來到 48 億美元，較一年前的約 30 億美元上漲了 60%。

報導中指出，這顯示出 DaVita 可能躋身波克夏 10 大普通股投資之列，因為到 2020 年底，波克夏的前 15 名持股中，有 7 家的價值低於 41 億美元。

波克夏於 2011 年底首次投資 DaVita，並在 2014 年將其股份增至 3860 萬股，該公司一直到去年才削減了約 6% 的持股規模。

報導認為，波克夏持有 DaVita 是值得注意的，因為 DaVita 與美國腎臟基金 (AKF) 有著爭議性的關係，美國腎臟基金是一個幫助腎病患者支付保險費的非營利組織。

DaVita 是 AKF 最大的贊助者之一，促使包括大空頭 對沖基金 Kynikos Associates 創辦人 Jim Chanos 在內的等人的抨擊，他們指責 DaVita 將患者從醫療保險轉移到商業保險，對 DaVita 來說更有利可圖，也因而帶來了大部分利潤。加州保險部去年也對 DaVita 與 AKF 的關係展開了調查。

Chanos 在 2019 年的一場會議中表示：「我不明白為什麼波克夏會推廣一家像是 DaVita 這樣玩弄保險業務的公司。」他也表示自己正在做空這檔股票。