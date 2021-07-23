〈東元股東會〉董座：改選結果符預期 黃育仁獨董名單配票態度不一

東元 (1504-TW) 董事改選落幕，董事長邱純枝今 (23) 日股東會後表示，董事改選結果符合預期，其中 4 席獨董全數順利選上，展現公司治理，不過黃育仁強調要改革與重視公司治理，但配票態度不一致，獨董名單似乎只是幫襯。

東元今年改選 11 席董事，黃茂雄陣營拿下 4 席董事與 4 席獨董，外界也關注董事會時程，對此，邱純枝回應，預計今日下午召開董事會，並推選董事長，後續再確定總經理等經營團隊成員。

黃育仁陣營提出的獨董名單中，包括台灣投資人關係學會 (TIRI) 名譽理事長、前台積電代理發言人孫又文、環球混凝土總經理侯智升等人，不過最終全軍覆沒，邱純枝認為，黃育仁多次提倡改革，改革最需要公司治理，但從獨董配票名單來看，似乎態度不一致，對此相當遺憾。

邱純枝直言，雙方陣營對於配票都自有估算，但公司選出的 8 名董事中，展現對公司治理的尊重與重視，預期在新董事會監督下，經營團隊有望持續推動營運發展策略，包括智慧製造、智慧生活、智慧能源等三大領域。

至於黃茂雄對於董事改選結果看法，邱純枝說，黃茂雄表達對結果很滿意、也很高興，此外，與寶佳、華新過去充分溝通提出的名單，也選出適合的人選，各方應該都會滿意，惟原預期前董事黃呈琮有望加入董事會，但未如預期，是此次改選一遺憾之處。

邱純枝坦言，經過此次經營權紛擾後，感受到事態詭譎多變，企業經營仍須戰戰兢兢，並且保持公司治理、誠信經營，相信所有股東都能達到共識，無論股東是敵是友，共同提升股東利益。