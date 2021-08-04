郭台銘赴歐「催貨進行式」 抵捷克接種首劑BNT

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (4) 日在臉書發文表示，他人已抵達歐洲，並在捷克布拉格接種第一劑 BNT 疫苗，同時也透露，此趟歐洲之旅是「催貨進行式」。

郭台銘以「施打疫苗可否有更好的體驗?」為題發文，表示自己剛到歐洲，第一個行程就是打疫苗，因為需要取得一張歐盟證明，才可以接續在歐洲的行程。

郭台銘表示，原本以為在歐洲同事的安排下會去醫院或診所，沒想到竟然被帶到一個 Shopping Mall，體驗了非常棒的施打體驗，且施打點佈置的氛圍以及負責招呼的人員，都充滿朝氣、熱情，從詢問想選擇那一種疫苗到身體健康狀況及疫苗施打，沒有沈重的氣氛，服務品質的確讓每一位接種者的身心都得到放鬆。

他也透露的 Pfizer-BNT(輝瑞)，雖然需要收費，但費用大概 35 美元不算不合理，更何況是提供了極好的注射體驗。

整個過程約 20 分鐘，在 Shopping Mall 裡，休息 30 分鐘即可離開，結束後發一張歐盟通用的証明、應該效用可以通行世界，透過商業手段進行，有機會改善消費者體驗。

郭台銘認為，在台灣，疫苗施打仍然完全依靠醫療體系，相關醫療院所的壓力也很大，只用醫生看病人的角度來看待疫苗接種、也讓人們感到心情很沈重。

他強調，台灣目前疫苗到貨量仍然不足，談體驗或許有人會說想太多，但還是能借鏡捷克的施打經驗，有更多思考，將來能讓台灣疫苗接種更人性化，更親善，體驗更好，疫苗施打有更多可能性。