完成疫苗採購合約簽署 郭台銘：持續催促到貨時間和數量

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (12) 日凌晨在臉書發文，雖然已完成採購疫苗相關合約簽署，很欣慰終於能給社會大眾一個交代，但還不能放鬆，還要持續努力催促疫苗到貨時間和數量。

上海復星醫藥集團昨 (11) 日晚間公告，旗下復星實業與台積電 (2330-TW)、鴻海及永齡基金會日前已簽訂 mRNA 新冠疫苗的銷售協議，共計銷售 1000 萬劑 BNT 疫苗。

郭台銘表示，從 5 月 23 日向有關當局提出 BNT 疫苗捐贈方案，並自 6 月 1 日送件到食藥署，6 月 18 日政院宣佈正式授權至今天剛好 7 周，這段時間自知責任重大，阻礙重重，惟採購團隊始終抱持希望，儘可能努力在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程序，大家期待疫苗的焦慮也感同身受。

郭台銘強調，這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會面對疫情時增加信心並且得到喘息，不過在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大家仍然應依循防疫規定，團結是克服逆境的解藥，台灣加油，期待疫過天晴。

最後，郭台銘也提到，自提出捐贈案後的洽購期間，並未有中國北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。