銀行贊助國手訓練經費 加碼提供職涯與理財規劃

銀行除了贊助體育選手經費外，也替選手安排理財與退役後職涯規劃，其中一銀所贊助運動員已有 20 位退役轉任行員，華銀除長期贊助體操好手訓練經費，也加碼提供保險、理財與信託服務，讓選手可以無後顧之憂訓練、參賽。

本屆東京奧運我國選手目前已拿下 11 面獎牌，創下我奧運史上最佳成績，而運動員養成與訓練過程中，不少金融業可說是背後的重要推手之一，除提供訓練經費外，也額外加碼提供金融專業訓練、理財規劃等服務，提前幫運動員規劃退役後的生涯所需。

第一銀行鎖定桌球與舉重項目，長期贊助訓練與競賽等經費，以本次東京奧運來說，銀行舉重隊選手陳玟卉摘下銅牌後，銀行就立刻宣布頒發獎金 25 萬元，鼓勵陳玟卉再接再厲。

此外，一銀也成立男子桌球隊，每年更贊助 8 家國小至高中學校桌球隊，聘請國手級教練培訓選手，並提供營養金、服裝球具、比賽費用、移地訓練費用、激勵獎金等資源。

選手退役後，則可依個人意願選擇轉任行員或教練職，以銀行員來說目前約有 20 位行員由運動員退役轉任。

華南金 (2880-TW) 長期贊助的體操國手李智凱，日前東奧決賽中奪得銀牌，華銀也在第一時間宣布加碼將獎金提高至 100 萬元，並宣布繼續支持李智凱前往 2024 年巴黎奧運。

華南金自 2017 年起，持續贊助體操選手訓練經費、防護津貼，以及千萬額度個人傷害險，同時提供專業的信託與理財服務，在重大賽事更祭出激勵獎金，讓選手們可無後顧之憂訓練、參賽。