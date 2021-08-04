【永豐期貨】電子面板族群領軍 台股站上月線及17600點

期貨走勢

台指期週三上漲 89 點至 17571 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 52.89 點，電子期逆價差縮至 - 1.68 點，金融期逆價差擴至 - 17.9 點。現貨部分，三大法人買超 96.56 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1172 口至 - 10939 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 1227 口至 - 27318 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 866 口至 - 18893 口。

週二市場仍持續擔憂 Delta 變種病毒擴散，目前全美 COVID-19 的 7 天平均單日確診數已超越去年還沒有疫苗可用時的高峰期。道瓊上漲 0.8%，標普 500 上漲 0.55%，那指上漲 0.82%，費半上漲 0.57%，道瓊收盤距歷史高位僅一步之遙，標普則改寫歷史新高。台股今天開高震盪，電子股盤中資金比重達 6 成，終場加權指數上漲 0.4%，收 17623.89 點，收復月線與 17600 點關卡，但量能持續萎縮。權值股來看，晶圓雙雄續漲，台積電上漲 0.34%，收 596 元，聯電則站上 60 元關卡，有 1.85% 的漲幅，而貨櫃三雄今天多上漲收紅，但成交量及熱度不如以往，另外面板族群表現最為亮眼，多檔收漲停，整體來看，目前台股反彈至月線附近，但由於國際股市震盪及 Delta 變種病毒的不確定性，大盤容易出現獲利了結的賣壓，加上本周將公布非農數據，短線上恐持續震盪整理。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 降至 1.14。VIX 指數下跌 0.17 至 20.42。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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