【永豐期貨】晶圓雙雄尾盤急拉 台股量縮收最高

期貨走勢

台指期週二上漲 15 點至 17482 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 71.76 點，電子期逆價差擴至 - 2.49 點，金融期逆價差縮至 - 16.53 點。現貨部分，三大法人買超 15.62 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1909 口至 - 12111 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 1266 口至 - 28545 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1026 口至 - 19759 口。

週一公布 7 月 ISM 製造業 PMI 為 59.5，連 2 個月下滑，顯示在供應鏈瓶頸和勞力短缺影響下，美國已出現生產放緩情況。道瓊下跌 0.28%，標普 500 下跌 0.18%，那指上漲 0.06%，費半上漲 0.62%。台股今天於 17500 點上下狹幅震盪，最低一度來到 17456.2 點，但尾盤電子權值股獲大單買進，加權指數急拉終場上漲 0.29%，收今天最高 17553.76 點。權值股來看，台積電尾盤獲大單敲進，終場上漲 0.68%，收 594 元，聯電上漲逾 3%，收 59.4 元，晶圓雙雄為撐盤要角，而航運股的成交占比下降，先前當沖和成交占比高，但現在占比下降也使得台股資金量能減少，整體來看，目前台股雖近日反彈，但尚未完全轉為多頭格局，技術面上季線有撐、月線有壓，短線上恐持續震盪整理。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 升至 1.2。VIX 指數下跌 0.01 至 20.59。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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