益張上半年獲利年減14% EPS 1.79元 Q3獲利可望提升

全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 今 (4) 日公布最新報，上半年稅後純益 5990 萬元，受出貨產品結構改變，以及匯損影響，年減 14.27%，每股純益 1.79 元，不過，益張第三季起受惠醫療照護及倉儲物流等高毛利產品比重提升，可望挹注下半年獲利成長。

益張 2021 年第二季營收 3.82 億元，毛利率 17.5%，季減 2.8 個百分點，年減 4.5 個百分點，稅後純益 2941 萬元，季減 3.54%，年減 22.75%，單季每股純益爲 0.88 元。

益張主管指出，2021 年第二季受新台幣匯率升值、原物料價格上漲、醫療照護產品比重較低等不利因素影響，導致毛利率有所下降。

益張 2021 年上半年營收 7.53 億元，毛利率 18.9%，年減 2.2 個百分點，稅後純益達 5990 萬元，年減 14.27%，每股純益 1.79 元。

益張指出，益張第三季客戶拉貨動能持續強勁，營收有機會較第二季提升，毛利率受惠醫療照護及倉儲物流高毛利率產品比重，漲價效益逐月反應等有利因素，雖然原物料行情尚處高檔，評估整體毛利率水準有機會逐季回升。

益張也認為，近期受全球海運影響出口順延的狀況已逐漸改善，目前整體接單持續暢旺，因此樂觀看待下半年營運逐季提升。