台股價漲量縮站回17600點 投信與外資對作 三大法人買超96.5億元

美股持續攻高，台股今 (4) 日成功奪回月線，電子股成交比重回升到 7 成，聯發科、聯電扮演撐盤主力，面板三虎強彈，帶動指數終場上漲 70 點，收在 17623 點，但成交值仍低迷，不到 4000 億元。外資已連 3 買，三大法人合計買超 96.5 億元。

觀察籌碼動向，外資今天再買超 106.24 億元，為連續 3 個交易日買超；投信賣超 29.97 億元，為連 4 賣；自營商與外資同調，買超 20.28 億元。三大法人合計買超 96.5 億元。

半導體族群今天扛下多頭大旗，台積電股價持穩，最高來到 598 元，終場小漲 0.3%、收 596 元；聯電強勢上漲近 2%，站上 60 元關卡；聯發科同步漲逾 1%，日月光投控、矽力 - KY、聯詠等也都表現亮眼。不過，大立光、廣達、祥碩等電子股，今天賣壓較為沉重。

世界先進法說報佳音，第三季營收估達 115-119 億元，相當於季增 13-17%，可望再締新猷，毛利率上看 46%，激勵今天股價跳空漲停，達 133.5 元，續創天價。環球晶同樣釋樂觀展望，看好矽晶圓需求將成長至 2023 年，今天在買盤積極湧入下，漲勢強勁，一度衝破 900 元大關，終場收 893 元。

面板雙虎引領光電族群走強，群創第二季獲利大爆發，帶動股價直奔漲停，達 20.95 元，一舉收復月線、季線及半年線，成交量高達 78.7 萬張，為台股人氣王，友達也一度觸及漲停價。此外，LED 族群延續強勢表現，華興尾盤噴出漲停，光鼎、富采、億光等均在盤上表現。

傳產方面，貨櫃三雄以陽明漲逾 2% 最為強勢，長榮、萬海也有 1% 以上的漲幅，建新國際、遠雄港均漲逾 3%。成衣廠聚陽 7 月營收亮眼，衝破 30 億元大關，助攻股價漲勢，早盤一度來到 253.5 元，上漲超過 8%，終場收 250 元。

杏國胰臟癌新藥全球三期臨床已達期末分析條件，股價拉出第三根漲停，杏輝母以子貴同步漲停。此外，健身器材大廠喬山、隱形眼鏡製造商晶碩同步攻上漲停板，上市生醫類股指數上漲 1.5%，表現活蹦亂跳。