【Wen姐筆記】敗部復活賽添第2勝 闖月線留意亂流

8 月的台股復活賽，昨日多方測試 17500 點城池後，再度以拉尾盤方式收紅續彈，以 17553.76 點作收，成交值則縮至 3903 億元。台股的敗部復活賽，多方劍指月線? 不過這短短的百點不到距離，得提防亂流! 尤其是今天又碰上周選擇權結算，留意尾盤震盪幅度擴大! 反攻月線的關鍵位置為 17555 點。關鍵點位為 17447、17520 與 17616 點。

多方昨日勇闖 17500 點城池，17447 點就成為最重要的防守據點， 17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，成為重要防守區。而 17555 點則為挑戰月線與 17700 點門票。多方要在復活賽逆轉勝，17600 點城池與兩端哨站為 17588 與 17616 點，甚至 17636、17666 點至 17700 點區域，都是多方最艱苦的硬仗區。17700 點兩端哨站為 17683 與 17717 點。多方最好能夠站穩 17747 點，才有機會再往挑戰歷史新高啟航!

但如 17447 點未能站穩，短多得留意控盤權，17400 點城池以及兩端哨站 17388 與 17422 點，不宜棄守，否則短多有掉球疑慮，如再棄守 17333 與 17355 點，多方本波攻勢有熄火疑慮，如再棄守 17300 點與 17253 點，17300 點兩端哨站為 17282 與 17311 點，得留意一日轉折失敗，空襲警報仍有可能再次響起!

台股昨日成交量縮，盤面重要權值股與人氣指標，都出現內外資法人對作的狀況，意味在月線關前，內外資對於盤勢與個股的看法都略略出現分歧! 由於時間點上，目前為法說會與半年報公布高峰期，法人必然全神貫注在各召開法說指標公司釋出的訊息。儘管短線上可能反應財報的利多利空，優於預期或低於預期，但法人更重視的是後續業績展望! 總之，這一段往月線推進，距離不到百點，但投資人得提高警覺，避開個股出現爆量的亂流現象! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)