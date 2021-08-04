中國監管遊戲股跌勢兇 Wedbush ：大規模資金將移往美大型科技股

中國暗示可能監管遊戲產業的消息，導致周二 (3 日) 美股遊戲類股慘跌，Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，從遊戲類股大量撤出的資金有望轉進科技股，讓大型科技股受益。

中國官媒新華社旗下經濟參考報刊文周二表示，網路遊戲對社會的危害得到大眾共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」來代表網路遊戲。過度沈迷網路遊戲對未成年人生理和心理形成雙重負面影響。

此文引發中國監管遊戲業的揣測，促使資金自遊戲股撤出，騰訊 (TCEHY-US) 周二下挫 7.3%，嗶哩嗶哩 (BILI-US) 下滑 7.06%、網易 (NTES-US) 重挫 11.41%。

對中國有一定營收依賴的遊戲公司也連帶受影響，Take-Two 跌幅達 9.6%， 動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 下滑 4.6%，藝電 (EA-US) 下跌 3.9%，Roblox (RBLX) 跌 3%，Zynga (ZNGA-US) 跌 2.3%，SONY (SNE-US) 則小跌 1.3%。

Ives 認為，中國潛在對中國科技股的行動，可能會促使資金回流相對安全的大型科技股如谷歌 (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US)。

Ives 說：「似乎中國監管機構每天都有可能發出新的監管行動，這為中國科技股全面增加明顯的風險，因此，我們繼續認為中國科技股大規模資金將轉向美國科技股，直到年底。」

若中國最終針對遊戲公司骰取行動，可能會損害美國幾家遊戲業者。例如暴雪旗下決勝時刻系列在中國市場擁有大量營收曝險。暴雪去年在中國推出手機板決勝時刻，據 Sensor Tower 統計，該款遊戲推出第一周就創造超過 1400 萬美元的收入。

根據暴雪第一季財報顯示目前有 2.37 億美元、約總營收 10% 金額 來自於亞太地區。

藝電 2021 會計年度總營收 56 億美元，其中有 32 億美元來自海外，但未說明中國的佔比。周一公布財報的 Take-Two 也未說明中國營收佔比，不過，該公司第一季度營收與財測低於市場預期。