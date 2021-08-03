建碁Q2每股賺0.16元創10季新高 董座由簡慧祥接任

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下建碁 (3046-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，受惠疫情帶動數位化商機，單季稅後純益 1118.4 萬元，季增 20.39%、年增 1115.65%，每股純益 0.16 元，為近 10 季新高，董事長陳俊聖也宣布交棒，將由副董事長簡慧祥升任董座。

建碁公布高層人事異動，董事長將由副董事長簡慧祥接任，總經理則由宏碁數位顯示事業營銷管理總處長王博修新任，而原董事長陳俊聖、原總經理蔡文鋒將留任董事會。

陳俊聖表示，建碁以數位看板、充電樁事業聞名全球，前總經理蔡文鋒成功帶領公司發展產業技術應用整合、深化垂直整合市場基礎，未來建碁將借重簡慧祥董事長、王博修總經理的豐富經歷，繼續帶領公司邁向下一個里程碑。

簡慧祥為建碁副董事長外，也是宏碁數位顯示事業總經理，掌管數位裝置、電腦周邊設備及數位相機等各類型產品線；王博修則為宏碁數位顯示事業營銷管理總處長，有近 20 年資通訊產業經驗。

營運方面，建碁第二季營收達 5.74 億元，季增 18.54%、年增 50.61%，毛利率達 16.79%，季減 2.92 個百分點、年減 7.13 個百分點，營益率 2.52%，季減 0.42 個百分點、並由去年負轉正，稅後純益達 1118.4 萬元，季增 20.39%、年增 1115.65%，每股純益 0.16 元，為近 10 季新高。

累計建碁上半年營收 10.59 億元、年增 59.2%，毛利率 18.12%、年減 5.34 個百分點，營益率 2.71%，稅後純益 2047.4 萬元，營益率、純益都較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.29 元。