【永豐期貨】電子股航運回神 台股站回17500關卡

期貨走勢

台指期週一上漲 293 點至 17467 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 36.28 點，電子期逆價差縮至 - 1.31 點，金融期逆價差縮至 - 19.35 點。現貨部分，三大法人買超 265.38 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1408 口至 - 14020 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 1670 口至 - 29811 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2511 口至 - 20785 口。

上週五美國證券交易委員會要求在美上市、或有意赴美上市的中國企業披露更多的資訊，中概股承壓，另外亞馬遜財報遜預期股價重挫，道瓊下跌 0.42%，標普 500 下跌 0.71%，那指下跌 0.54%，費半上漲 0.7%。台股今天開高走高，雖然早盤一度遇賣壓翻黑，但低接買盤持續進駐，電金傳全面上漲，終場加權指數上漲 1.48%，收最高 17503.28 點。權值股來看，台積電領軍，上漲 1.72%，站回 10 日線、月線及季線，鴻海、聯發科也都上漲近 3%，惟聯電漲多拉回，翻黑小跌 0.52%，資金流向來看，今天電子是盤面主流，約達 50%，航運則約 34%，整體來看，上週因國際股市受 Delta 變種病毒擴散影響，及中概股賣壓連累，造成台股回測季線，今天守穩反彈後，可留意美國重量級龍頭企業第 2 季財報及下半年展望，及量能是否配合放大。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.05 升至 1.18。VIX 指數下跌 1.42 至 20.6。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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