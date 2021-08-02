義联集團鋼廠上半年獲利豐 燁輝Q2 EPS 0.62元13年最佳

鋼市熱絡下，義联集團旗下鋼廠上半年也紛紛繳出佳績，其中燁輝 (2023-TW) 第二季每股純益 0.62 元，13 年單季最佳，上半年每股純益 1.2 元，表現最為亮眼。
燁輝第二季營收 231.29 億元，季增 23.7%、年增 82%；毛利率 11.8%，季增 1.1 個百分點、年增 5.5 個百分點；營益率 6.2%，季增 0.5 個百分點、年增 5.8 個百分點、稅後純益 22.73 億元，季增 5.9%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.62 元。
燁輝上半年營收 418.2 億元，年增 64.9%、毛利率 11.3%，年增 4.6 個百分點，營益率 6%，年增 5.7 個百分點、稅後純益 22.73 億元，每股純益 1.2 元，較去年同期虧轉盈。
除了燁輝外，不銹鋼廠燁聯 (9957-TW) 營運同樣亮眼，上半年營收 251.99 億元，年增 36.7%、毛利率 10.6%，年增 9.3 個百分點，營益率 6.8%，較去年同期負轉正、稅後純益 17.04 億元，每股純益 0.65 元，較去年同期虧轉盈。
不過，燁興 (2007-TW) 第二季每股純益 0.02 元，較首季略減，但上半年純益 0.26 億元、每股純益 0.05 元，仍較去年虧損大幅好轉。