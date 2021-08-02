外資大買雙D族群 調節聯電4.2萬張

台股今 (2) 日震盪後終場收最高、達 17503 點，站回 5 日、10 日線及 17500 點關卡，外資也站買方，瞄準 50 元以下銅板股入手，尤其看好記憶體、面板雙 D 族群，買超前 10 名個股就涵蓋旺宏、華邦電與面板三傑，賣超則鎖定聯電、調節 4.2 萬張。

三大法人今日合計買超 265.41 億元，外資買超 239.65 億元，投信賣超 10.82 億元，自營商買超 36.55 億元；不過，期貨方面，外資期限貨不同調，加碼空單 1681 口，空單未平倉口數升至 29811 口。

觀察外資買超，買超前 10 名股價清一色低於 50 元，尤其偏愛記憶體、面板相對低位階的電子股，買超旺宏張數達 3.7 萬張，創下 1 個多月來新高，也買進同族群的華邦電，達 2.2 萬張，群創、友達及彩晶也皆有 1.2 萬張的水準，其餘則為中鋼、中信金與玉山金。

外資賣超則鎖定先前漲多個股，聯電歷經連日強漲後，今日成主要調節對象，不論是賣超張數、金額，均位居外資賣超第一名，張數約 4.2 萬張，金額則達 24.45 億元，其他如華泰、華東、矽統、亞泥、東森、凌陽張數也都有 5000 張以上。

投信、自營商對面板看法不同調，其中，自營商買超面板三傑張數合計達 9100 張、與外資同站買方，投信則賣超 7100 張。