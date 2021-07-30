聯電連兩日獲內外資青睞加碼逾27萬張 面板族群續遭調節

台股今 (30) 日受航運股賣壓出籠影響，終場大跌 155 點，失守 5 日線，周線、月線也同步收黑，三大法人聯手賣超 178.51 億元，觀察內外資操作，面板族群同步遭到調節，反觀聯電則連兩個交易日獲內外資青睞，合計加碼逾 27 萬張。

期貨方面，外資今減碼 235 口空單，空單未平倉口數來到 28141 口，投信加碼 241 口空單，空單未平倉口數增加到 332 口，自營商則減碼 118 口多單，多單未平倉口數來到 15861 口。

觀察外資操作，持續調節面板雙虎，友達遭賣超 43462 張居冠、群創也有 18401 張，貨櫃三雄也遭到外資狙擊，長榮、萬海、陽明分別遭砍 27722、17486、6216 張，新光金、欣興也各有 37879、22154 張均破萬張，其他還包含長榮航、台玻、中鴻、華航等。

買超方面，聯電法說釋出樂觀展望，續獲得外資青睞，連兩日買超，今再大買 110374 張居冠，買超金額達 63.67 億元，日月光投控 19447 張、華邦電 18450 張、中鋼 17306 張、永豐金 16084 張、華泰 10713 張都破萬張，其他則依序為矽統、頎邦、宏達電、凌陽等。

投信則與外資同步對面板族群調節，面板三傑群創、友達、彩晶位居前三名，遭賣 3756、3709、2499 張，台塑化 2377 張、晶技 1137 張、廣達 1099 張，其他賣超標的還有頎邦、東和鋼鐵、元太、穩懋等。

買超方面，投信大買中鋼 2977 張居冠，旺宏、開發金也有 2465 張、2421 張，並與外資聯手買超聯電，買超 1526 張，其他台郡、欣銓、敦泰、明基材也都有千張之上