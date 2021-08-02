〈台幣〉外資擴大匯入 股匯齊揚收27.932元 逾2周高點

新台幣兌美元今 (2) 日盤初走勢震盪，一度貶破 28 元整數關卡，但隨著台股轉強，外資也擴大匯入力道，推升台幣走堅，直逼 27.9 元，終場升幅略為收斂，以 27.932 元作收，升 3.4 分，為逾 2 周高點，台北及元太外匯市場總成交值 12.98 億美元。

台股今天早盤遇亂流翻黑，隨著陸、港股市止跌回穩，權值三王火力全開，航運股也獲資金點火，帶動指數漲勢放大，終場強漲 255 點，收在 17503 點，短均失而復得，外資回頭買超 239 億元。

新台幣兌美元今天以 27.98 元小貶開出後，最低下探 28.005 元，時值月初，出口商普遍觀望，不急著拋匯，不過，在外資大舉匯入下，匯價一度升值 6.5 分，最高來到 27.901 元。

新台幣終場以 27.932 元兌 1 美元作收，升值 3.4 分，台北外匯市場成交值 9.64 億美元，元太外匯市場成交值 3.34 億美元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，新台幣今天升值 0.12%，為亞洲中較強勢貨幣，菲律賓幣升 0.11%，日圓則貶值 0.15%，歐元貶值 0.12%，人民幣、韓元分別貶 0.07%、0.05%。

市場本周聚焦美國 7 月非農報告，以及美國 7 月 ISM 製造業 PMI 數據，是否將影響聯準會 (Fed) 執行縮減 QE 購債 (Taper)。