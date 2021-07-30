【永豐期貨】航運股再度沈船 台股週線月線收黑

期貨走勢

台指期週五下跌 153 點至 17174 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 73.41 點，電子期逆價差縮至 - 1.81 點，金融期逆價差縮至 - 21.9 點。現貨部分，三大法人賣超 178.47 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 223 口至 - 12612 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 225 口至 - 28141 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 164 口至 - 18274 口。

週四公布美國第二季 GDP 年增率為 6.5%，低於市場預期，代表聯準會不會立即退出寬鬆政策措施，提振市場風險偏好，美股四大指數皆收紅，道瓊上漲 0.44%，標普 500 上漲 0.11%，那指上漲 0.42%，費半上漲 1.86%。台股今天於平盤附近震盪後走低，大盤盤中賣壓出籠紅翻黑，最低一度來到 17237.67 點，終場加權指數下跌 0.89%，收 17247.41 點，失守 17300 點整數大關及 5 日線，週線、月線收黑。盤面上電子族群成交比重約 48%，台積電於盤下震盪，下跌 0.51%，收 580 元，但聯電表現亮眼，預期第三季晶圓出貨量、ASP 可望保持成長，今日大漲 5.86%，收 57.8 元，而貨櫃航運午盤賣壓湧現，萬海、陽明收跌停，長榮則下跌近 9%，台股近期走勢常出現開高走低的情形，而國際股市持續受 Delta 變種病毒擴散影響，及中概股賣壓連累，預期台股短線指數震盪加劇，季線支撐為重要關卡。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 降至 1.05。VIX 指數上漲 1.08 至 22.02。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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