友達500億元聯貸案銀行瘋搶 超額參貸一度飆破1400億元

台灣銀行與第一銀行共同主辦的友達 (2409-TW) 連結永續指數聯貸案，在 25 家銀行熱捧下，參貸金額一度飆破 1400 億元，超額參貸比率達 35%，最後敲定以為期 7 年、500 億元，並於今 (30) 日完成簽約。

台銀表示，該聯貸案將友達永續相關指標納入聯貸條件，在授信期限內，管理銀行依友達光電在道瓊世界永續發展指數的績效，包括環境、社會、企業治理及經濟、總評分等面向的表現，給予相應的利率減碼，以鼓勵顧客達成 ESG 目標。

台銀表示，該聯貸原預計籌募金額 400 億元，但在 25 家銀行團踴躍參與下，承諾金額一度飆升至 1406 億元，超額參貸比率逾 350%，打破台灣面板業有史以來紀錄，最後以 500 億元結案。

此外，該授信期間也長達七年，顯示金融同業對友達光電致力於企業永續發展給予高度肯定，並彰顯金融業除追求合理利潤外，也能善盡企業社會責任。

友達以顯示器技術為核心，完整布局各世代產線，去年為全球排名前五大 TFT-LCD 大尺寸面板廠商。因應國際趨勢連結永續發展目標 (SDGs)，擘劃 114 年企業社會責任 (CSR) 目標，讓 ESG(環境、社會責任及公司治理) 平衡發展，以具備長期競爭力。