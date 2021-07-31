〈貴金屬盤後〉黃金收低 但美元疲軟 激勵本週、本月金價勁揚

週五 (30 日) 交易，近期甫登 6 週高點的黃金期貨價格收低，結束了本週和本月的強勁表現。

Altavest 執行合夥人 Michael Armbruster 表示，「通膨正在加速，而美國公債殖利率趨向下降，導致創紀錄低點的負利率，這有利黃金。此外，美元再次翻轉也有利於黃金。」

本週 ICE 美元指數下降 0.8%。

Armbruster 表示，「本月稍早就建議投資者在黃金跌破 1800 美元以下時買入，因為經濟體制對黃金變得更加有利。」

他認為，黃金甚至可能在年底前重返 2000 美元，這是黃金自去年 8 月以降就未能攻克的關卡，當時也創下歷史新高價位。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 18.60 美元或 1%，收每盎司 1817.20 美元，此為交易最活躍的黃金期貨之一。

週四 12 月黃金期貨收高 1.7%，基於最活躍期貨價格計算，這是黃金自 6 月 16 日以來最高收盤價，也是 5 月 6 日以來最大單日漲幅。

根據道瓊市場數據，基於最活躍期貨價格計算，本週黃金上漲近 0.9%，本月創下 2.6% 漲幅，為過去 4 個月來第三個月收高。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 23 美分或 0.9%，收每盎司近 25.55 美元，本週收高 1.2%，但本月仍下跌 2.5%。

受美國經濟數據弱於預期的提振，黃金週四上漲，儘管 Fed 週三甫稱央行可能會在未來幾個月縮減其債券購買計劃。

XM 投資分析師 Raffi Boyadjian 寫道，「黃金守住了 Fed 後的漲幅，但似乎在 1830 美元附近遇到阻力，倘若未來幾日美元進一步走跌，且美國公債殖利率仍低迷，那黃金衝破此阻力點的希望很大。」

週五公佈的數據顯示，美國 6 月通膨率再次大幅上升，PCE 物價指數上升 0.5%。另外，數據顯示，上個月消費者支出增加了 1%。

密歇根大學消費者信心指數 7 月終值自 6 月的 85.5 下降至 81.2。

儘管新冠病毒疫情仍持續是頭條新聞，但 Armbruster 稱 Altavest 不會基於這些新聞交易黃金，因為新冠感染似乎已到頂峰，住院和死亡人數並未像確診人數一樣上升。

儘管如此，ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 認為，還是應該密切關注新冠疫情的狀況，「如果情況惡化，可能會對經濟成長產生負面影響，進而對 Fed 的政策產生負面影響。」

未來一週，Razaqzada 表示，下週五美國非農就業報告可能成為黃金交易商關注的焦點，因為該報告可能影響 Fed 縮表時間點的決定。

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