寶齡抗原快篩搶兩大市場 7月營收動能加溫

國內新冠疫情升溫後，寶齡富錦 (1760-TW) 抗原快篩試劑訂單量大幅增加，7 月將進軍居家快篩市場，出貨量將進一步擴大，法人估，7 月本業營收有望挑戰 2 億元，創新高。

寶齡開發的醫療版抗原快篩試劑，自國內 5 月疫情爆發至今，已拿下全台過半政府標案，還有醫院、多家企業訂單，產品供不應求，拉貨動能持續強勁，不過由於醫院端需進行產品檢驗後，才可認列營收，6 月部分訂單遞延至 7 月認列。

居家快篩方面，寶齡家用抗原快篩試劑已申請認證，並與各大通路商接洽完成，最快 7 月上旬取得認證後隨即出貨，看好居家快篩有望成常態，加上價格具競爭力，挹注本月營收進一步擴大。

寶齡 5 月營收受惠抗原快篩訂單與新藥授權銷售分潤金，單月營收 2.54 億元，年增 67%，其中，抗原快篩約占 5 月營收比重 2 成。法人看好，6 月在醫院、企業訂單湧入下，本業營收有望達 1.5 億元，年增逾 8 成；7 月則加入居家抗原快篩試劑，本業營收上看 2 億元，站新高。

寶齡產能為兩班制，月產能約 300 萬劑，稼動率維持高檔，雖然 7 月加入居家快篩，但因已提前備貨、有一定安全庫存，目前尚無規劃擴產，後續將因應訂單需求，適時調配醫療、居家快篩產能。