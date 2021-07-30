與退休基金相似，小孩教育基金有著可投資時間較長的優點，就算每個月扣款金額較少，仍可透過長期的複利效果滾出龐大的教育基金。建立教育基金前先該分清楚自己是哪類父母，一切隨緣型與有確切目標這兩種截然不同的分類，就該對應不同的投資策略與扣款金額。

1. 一切隨緣型，每月固定扣三千

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 世界、美銀美林美國公債與投資級債券指數，及前者 60% 加上後者 40%，資料期間: 1973-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

是要存大學學費？還是研究所學費？在台灣念還是出國念？這幾個選項對應的教育基金金額大不相同（金額從數十萬到數百萬）。一切隨緣型屬於想幫小孩存教育基金，但心中並無確切目標的父母。假設小孩出生時開始每月定期定額扣款 3,000 元，買進全球股票型基金，等小孩 18 歲時，該教育基金有 75% 的機率增加至 104 萬元以上，25% 的機率將成長至 217 萬元以上；若是定期定額扣款一般平衡型基金，75% 的機率增加至 103 萬元以上，25% 的機率成長至 193 萬元以上。想盡可能讓教育基金快速成長的父母，可以全球股票型基金為扣款標的；覺得 100 萬差不多，不太想離目標金額太遠的人可以平衡型基金為選擇。

2. 目標確定型，可接受較高扣款金額

相較於沒有特定目標，但知道每個月有多少錢能扣，另一類是心中有確切金額的父母。假設小孩成年時需要 100 萬元，而這 100 萬一毛都不能少時，就不能用樂觀的假設來看投資。從 1973 年以來，假設在波段最高點的月份開始定期定額扣款，全球股票型基金必須每月扣款 5,000 元，平衡型與美國優質債券基金必須扣款 4,000 元，才能有較高的信心認為教育基金一定會超過 100 萬元。

所以只要小孩出生時開始每個月扣款 4,000 元的平衡型基金，就算扣在最高點、18 年後股價處於最低點，教育基金應該都會成長至 103 萬元。但如果市場表現遠超過預期，教育基金可能大幅增加至 303 萬元。這筆意外之財除了可讓未來的教育選擇更多元外，也可轉為其他用途。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 世界、美銀美林美國公債與投資級債券指數，及前者 60% 加上後者 40%，資料期間: 1973-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 教育基金還可轉型成子女買房基金

其實教育基金不只能拿來念書，還可以轉成孩子的買房或退休基金。假設小孩出生時定期定額扣款 3,000 元在全球股票型基金，到 18 歲時發現教育費用不如想像中高，而不需要動用到這筆資金，且扣款也沒因此暫停。等到小孩畢業找到工作後，改由子女繼續維持每月 3,000 元的扣款，到子女 35 歲時，該筆教育基金很可能落在 570 萬至 810 萬間（扣除掉最幸運與最倒楣的 10%），這筆錢足夠成為子女的買房或創業基金。若是仍未用到，且繼續扣款至 65 歲，原先的教育基金將進一步成長至 2,500 萬元（假設年化報酬率 6%），充分發揮長時間複利成長的威力。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 世界、美銀美林美國公債與投資級債券指數，及前者 60% 加上後者 40%，資料期間: 1973-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處合理預期範圍為歷史回測後扣除掉最幸運的 10% 與最倒楣的 10%。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

用全球股票或平衡型基金打造教育基金

全球股票型基金與平衡型基金各有優缺，較積極且投資時間可能拉更長的父母可以使用全球股票型基金當作定期定額扣款標的，目標明確且心臟較小顆的父母可以將麻煩事交給平衡型基金經理人。

鉅亨精選基金

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