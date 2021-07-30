台灣疫苗涵蓋率近32% 陳時中：第五輪供貨吃緊

越來越多國人接種 COVID-19 疫苗，人口涵蓋率逼近 32%，近來有縣市政府反映餘量不足，恐面臨停打。對此，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (30) 日表示，第四輪約有 103 萬人登記，現在有多少就盡量打，但下一輪確實有疫苗供貨吃緊的問題。

台灣自行採購及獲得捐贈疫苗到貨近 950 萬劑，第四輪疫苗今起開打，儘管疫情預約平台已經納入國產高端疫苗，但國際疫情到貨狀況不如預期，外界關注，若第四輪疫苗接種都打 AZ，最後可能只剩下約 16 萬劑，未來恐出現疫苗供應不足。

陳時中說，目前國內已經到貨的 AZ 疫苗，供給第四輪預約者接種一定足夠，只是醫院可能有時間差或時間序的問題。現在是有多少就盡量打，但第五輪確實有疫苗供貨吃緊、供貨延遲的狀況。

至於莫德納疫苗，目前政府存貨剩下 70 多萬劑，陳時中表示，現階段規畫，莫德納盡量保留給施打第二劑的民眾使用，未來也可能會有變動。

根據疾管署統計，全台 7 月 29 日單日接種 COVID-19 疫苗 20 萬 5500 人次，累計迄今，已有 782 萬 6972 人次接種，其中，AstraZeneca 接種 485 萬 2884 人次，莫德納接種 297 萬 4088 人次，疫苗接種人口涵蓋率上升至 31.86%，劑次人口比 33.32 (劑 / 每百人)。

