立陶宛捐贈2萬劑AZ疫苗 預定7/31運抵台灣

立陶宛政府宣布捐贈台灣 2 萬劑 AZ COVID-19 疫苗，兼轄立陶宛的駐拉脫維亞代表處今 (28) 日證實將提前運送，疫苗已經送抵首都維爾紐斯 (Vilnius) 機場，預計 31 日上午抵達台灣。

立陶宛 6 月下旬宣布，9 月底前將捐贈 2 萬劑 AstraZeneca (AZ) 公司的 COVID-19 疫苗給台灣。駐拉脫維亞代表處代表黃鈞耀今天與立陶宛國會友台小組主席 Matas Maldeikis，前往立陶宛維爾紐斯機場，準備安排疫苗啟運事宜，兩人共持台灣感謝立陶宛的標語留下合影。

立陶宛捐贈的 2 萬劑疫苗，預計 31 日上午送抵台灣，較預期提早近 2 個月，以感謝台灣捐贈口罩之恩。

立陶宛是繼日本、美國後，第三個捐贈疫苗給台灣的國家，此外，斯洛伐克與捷克之後也將各捐 3 萬劑疫苗協助台灣加速施打。

立陶宛計畫今年秋天在台灣設立辦事處，雙方將推動各面向的合作關係，包括貿易、投資、文化、教育與科技等，台灣也推動設立駐立陶宛代表處。

根據疾管署統計，截至 7 月 27 日，全台 COVID-19 疫苗接種累計達 731 萬 8286 人次，AstraZeneca 接種 438 萬 7148 人 次，Moderna 接種 293 萬 1138 人次，接種人口涵蓋率上升至 29.93%，劑 次人口比 31.16 (劑 / 每百人)。