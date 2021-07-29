〈台股盤中〉電子三雄止穩、航海王回神 大漲超過160點飛越季線

台股昨 (28) 日帶量下殺，今 (29) 日由電子三雄止穩帶動中小型電子股走揚，航運三雄回神強彈，鋼鐵族群也獲買盤點火，指數開盤即重回萬七關卡，開高走高，盤中最高大漲超過 160 點、衝上 17304 點，飛越季線，預估今日成交量約 5000 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤開高後，多空拉鋸，在平盤附近震盪，鴻海走勢同樣震盪，聯發科表現相對強勢，在昨日大跌後，今日回神反彈、漲幅約 3%；聯電法說會報佳音，訂單能見度看至明年底，股價強彈漲逾半根停板。

航海王再度揚帆，貨櫃三雄表現強勢，陽明今日起遭列處置股「關禁閉」，股價仍奮力強彈，與萬海均大漲超過 6%，長榮也漲逾半根停板，遠雄港、裕民、台驊投控、慧洋 - KY 漲幅都超過 3%。

生醫族群也獲資金挹注，和康生私募引進台塑生醫，股價連兩日攻上漲停，泰福 - KY、博晟生醫也亮燈漲停，金可 - KY、浩鼎、合一同飆漲逾 7%，寶齡富錦、永昕、保瑞均大漲 5%。

IC 設計族群一掃昨日頹勢，禾瑞亞、創惟亮燈漲停，驊訊飆漲 9%，富鼎、金麗科、虹冠電、通嘉、譜瑞 - KY 漲幅也超過 5%；LED 族群再獲買盤點火，佰鴻強攻漲停，富采大漲半根停板，榮創、億光、華興漲幅超過 3%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，目前盤勢呈現跌深反彈，量能縮減，加上今日反彈要角主要是跌深的非電族群，資金還未明顯回流電子股，短線反彈力道不會太強，後續指數恐持續橫向整理，但經濟逐漸復甦，下檔空間有限，萬七關卡支撐力道仍強勁。