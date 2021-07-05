GIS-KY平板動能強 Q2營收361億元寫同期新高

觸控模組大廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (5) 日公告 6 月營收，受惠蘋果(AAPL-US) 平板新機出貨帶動，單月營收達約 129.01 億元，月增 2.6%、年增 8.6%，續創今年以來新高，累計第 2 季營收達 361.38 億元，季增 43.4%、年增 6.5%，為歷年同期新高。

業成今年以來受惠遠距商機延續，筆電、平板動能強勁，今年也擴大搶進蘋果新款 MiniLED 平板訂單，隨著 MiniLED 新品第 2 季出貨，加上平均單價提高，推升營運加溫，累計上半年營收達 613.44 億元，年增 8.4%。

法人看好，隨著下半年進入傳統消費性電子旺季，業成將持續受惠平板、筆電等動能升溫，營運逐季成長方向不變，全年可望再賺逾一股本。

因應需求，業成近期持續擴產，其中，成都平板新產能都已陸續在上半年開出，據了解，就是支應蘋果新平板需求，台灣產能方面，業成也宣布斥資 3.72 億元在中科后里園區取得土地，相關建置仍依計畫持續進行，估年底前可望完工。

另一方面，業成配合政府防疫規範原訂今日要召開股東會，但受限場地限制，日前緊急宣布股東會將再延期，預計近期經董事會決議後，將再行公告時間、地點。