【Wen姐筆記】季線保衛戰第2日 定海神針救斷頭？

台股昨日多頭落難，開低走低，盤中一度失守季線與 17000 點，加上周選擇權結算，盤勢震盪擴大，融資自斷後出現搶短買盤進場，加權指數挺住 17000 點，不過季線仍未能站回，加權指數以 17135.22 點作收，成交值放大至 5614 億元。昨日拉出長下影線，有定海神針意味? 不過融資斷頭賣壓引動，仍得提防早盤還有自斷或被斷賣壓。季線保衛戰第 2 日，多方得努力先求站回，17153 為極短線強弱分界。關鍵點位為 16988、17077 與 17222 點。

多頭昨日力守 17000 點城池，兩端哨站 16988 與 17023 點就不宜再破，而 17053 點為空方的 17000 關卡射門區，多方守門員得守穩，才能避免 17000 點再度空方射門得分。17100 點城池與 17153 點保住，才能暫時脫離空方的 17000 點攻勢。

17100 點都挺住，兩端哨站為為 17123 與 17077 點。而昨日的定海神針要發揮威力，必須收復 17153 與 17200 點城池才有機會。17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點。最好多方能夠一舉收復 17253 與 17300 點城池，17300 點兩端哨站為 17282 與 17311 點，17333 點與 17355 點至 17400 點間，成為多方硬仗，最好能夠攻回 17400 點，兩端哨站為 17388 與 17422 點。短多才可望重新取得控盤權。

16988 點如棄守，將影響昨日定海神針威力，需提防回測 16944 與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，如再回測 16853 與 16800 點，昨日的定海神針恐失效，16800 點兩端哨站為 16777 與 16823 點，如再棄守多方將正式告別 17000 點。

台股昨日融資單日大減 70 億元，短線上有機會反彈，不過令人納悶的是，單日融資減幅最大個股，並無事主航海三雄，航海三雄融資反而增加。也許許多投資人要問，盤勢止跌沒? 在未完成止跌條件，以及短多取得控盤權之前，多頭仍得提高警覺，尤其是早盤，高融資個股還是得提防融資殺出! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)