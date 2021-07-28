〈陸港盤後〉港股反彈 惟幅度小 信心仍不足

陸股在連續兩日重挫後，周三 (29 日)A 股三大指數走勢分歧，除了創業板指外，其它兩指數仍開低。受到美國基金逃離中國市場的消息影響，即便中國官媒群起發聲護 A 股，但仍不敵「真外資」的離場。

連兩天表現亮眼的半導體類股今日出現獲利了結賣壓，拖累科創 50 指數跌幅較重。而銀行、保險、白酒、生技類股護盤，限制上證跌幅，且帶動創業板指逆勢收高。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.27 兆元，日減 17%，但仍保持相對高檔。

港股方面，在連續兩個交易日重挫之後，今日恒指出現反彈，但與兩個交易日重挫逾 2000 點的幅度來看，今日反彈幅度不高，恒指最多只漲 500 點不到。恒指在反彈後權值科技類股賣壓沈重，特別是騰訊 (700-HK) 仍是外資提款機，受到騰訊股價一度重挫逾 5% 的衝擊下，恒指盤中曾翻黑下挫。

不過，午盤後騰訊止跌回穩，科技類股也擺脫早盤頹勢，恒指順利再度翻紅，但離早盤高點仍有一段差距，反應出投資人對港股的保守態度。

近期崩跌的科技類股出現較大幅度反彈，網科股大多強漲，網易 (9999-HK) 大漲 7.5%、美團 (3690-HK) 勁揚 7.1%，不過市值王騰訊收黑 0.6%，是對於科技指數無法突破盤中高點的主因。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.58%，報 3361.59 點；科創 50 指數下挫 1.72%，報 1518.7 點；深證成指小跌 0.05%，報 14086 點；創業板指逆勢上漲 1.61%，報 3284.92 點。

恒生指數上漲 1.54%，報 25473.88 點、恒生科技指數大漲 3.1%，報 6443.31 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 80.52 億元，其中滬股通買超人民幣 24.28 億元，深股通買超人民幣 56.24 億元。

法人觀點

華西證券認為，部分產業監管政策實施後，恐造成相關產業的經營面臨不確定性，引發市場擔憂。而中國經濟成長走向高品質轉變，市場投資環境也正發生變化，預計未來政策層面仍將出現有支持，有管制的產業。

目前中國流動性偏寬鬆，A 股市場系統性風險有限，但類股輪動的現象可能會導致類股群的波動加擴大。以從中長期線來看，決定科技成長驅動力在於產業結構的變遷，投資人可以關注在企業獲利表現。