〈貴金屬盤後〉黃金小幅收低 Fed發布聲明後續跌

週三 (28 日) 交易，黃金期貨價格小幅收低，接著在 Fed 表示美國經濟有所進展，朝其縮減債券購買計畫的目標邁進後，黃金期貨電子盤持續走低。

Fed 週三結束了為期兩天的會議。在黃金收盤後約半小時，Fed 發表聲明指出，經濟和就業市場繼續走強，今年通膨上升主要反映了暫時性因素。

Fed 也表示，美國經濟有所進展，朝其縮減債券購買計畫的目標邁進 (即 Fed 設定的最大就業和價格穩定目標)。然而，目前還沒有取得足夠的進展以開始縮減，「Fed 將持續在後續會議上持續評估進展。」

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 表示，「黃金多頭先前希望，delta 新冠病毒的蔓延可能會促使 Fed 讓今日傳達的訊息更鴿派，結果卻沒有這樣。FOMC 反而似乎以省略不提 delta 變種病毒的影響，表明 Fed 仍朝著最終縮表的方向發展。」

「考量到這回 Fed 會議前已經有大量炒作和預期，所以沉悶的市場反應與預期形成鮮明對比。Fed 發表政策聲明後，黃金價格大致上變化不大，再次表明會議前的現狀仍然有效。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 10 美分或 0.01%，收每盎司 1799.70 美元。

電子盤交易，8 月黃金期貨價格再下降至每盎司 1798.50 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 60 美分或 0.03%，收每盎司 1804.60 美元，此為交易最活躍的黃金期貨之一。

展望未來，Lundin 預期黃金市場持續和其他產業一樣，都會聚焦 Fed 傳達的訊息。

「持續高通膨的數據，或者 delta 變異病毒散布，對經濟產生有害影響的跡象，將被解讀為黃金利多。但就目前來說，黃金似乎在區間內震盪。」

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