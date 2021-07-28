〈貴金屬盤後〉等待Fed會議結果 黃金小漲 但連2日收低於1800美元

週二 (27 日) 交易，黃金期貨價格小幅上漲，但連續第二個交易日收低於每盎司 1800 美元的關鍵水準以下，盤旋在 3 週低點附近。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，在週三 Fed 宣布貨幣政策之前，美元交易「偏軟」，黃金保持在窄幅交易區間內。

交易者正靜待週二開始為期兩天的 Fed 決策者會議結論。Fed 官員預計討論最終放慢 Fed 每月購債步伐的計劃，但經濟學家認為，不太可能公布細節資訊。

與此同時，投資者也在關注中國的發展，中國打壓在美上市的中企，已在股市引發漣漪。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「雖然中國打擊行動，可能挫傷風險情緒，黃金多頭可能因此獲得力量，但在為期兩天的 Fed 會議結束之前，黃金可能會保持在一個區間內。」

「鷹派央行可能會對不孳息的黃金產生沉重打擊，然而，若會議充滿鴿派立場，可能會提高黃金的吸引力，且可能推高金價。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 60 美分或 0.03%，收每盎司 1799.80 美元。

週一該交易最活躍的黃金期貨為 7 月 6 日以來首次跌破 1800 美元，且創當日以降最低點。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 67 美分或 2.6%，收每盎司近 24.65 美元。

Otunuga 認為，從技術面來看，黃金持續低於 1800 美元心理關鍵價位，可能會拖累金價跌至 1760 美元。「倘若多頭可以控制回到 1800 美元以上，黃金可能重新測試 1825 美元，該價位僅略低於 200 日簡單移動均線。」

美國經濟諮商局週二表示，7 月美國消費者信心指數自 6 月修正後的 128.9 上升至 129.1 。黃金價格短暫上升，但隨後回落至盤中低點。

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