鈊象樂觀看下半年營運 將交出更好成績

遊戲股王鈊象 (3293-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長李柯柱表示，網路遊戲業務營收可望持穩上半年，商用機台貢獻則將超越上半年，樂觀看待下半年各產品線營收與獲利表現，可望交出更好成績。

鈊象今年上半年單月每股稅前盈餘屢創新高，第一季每股稅前盈餘達 20.09 元，創新高，第二季每股稅前也賺 19.73 元，上半年累計每股稅前已大賺近 4 個股本，下半年法人估可往持平上半年，全年獲利可觀。

李柯柱表示，今年上半年網路遊戲六大 APP《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》、《金虎爺》，及美國遊戲授權業績持續成長，帶動營收較去年同期大增 41%；商用遊戲機則因中國及美國疫情趨緩，市場需求逐漸回溫，加上上半年推新品，使營收大增 1.13 倍。

展望下半年，李柯柱指出，網路遊戲六大 APP 除穩固台灣市場，將持續深耕海外市場，積極擴大市占率，也會持續在各遊戲平台上架新品、強化品牌印象及舉辦各種活動競賽，預期下半年營收將與上半年相當。

商用遊戲機部分，李柯柱指出，主要市場仍以中國及美國為主，今年上半年如期推出 2 款重磅產品，市場反應熱絡，目前還在銷售初期，下半年除繼續鋪貨中國市場，也將推展至台灣、歐美、日本、中東等市場，且會再推出重磅機種，預計營收貢獻可望超越上半年。

李柯柱表示，樂觀看待下半年各產品線營收與獲利表現，盼能交出更好的營運成績。

鈊象今日股東會承認 2020 年財報及通過配發 42 元現金股利，創歷年來新高，也順利完成董事改選，並由李柯柱續任董座。