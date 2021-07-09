鈊象6月每股稅前盈餘7.3元 Q2稅前已賺近2股本

遊戲股王鈊象 (3293-TW) 今 (9) 日公告 6 月自結數，稅前盈餘 5.17 億元，月增 8.2%，每股稅前盈餘 7.3 元，累計第二季每股稅前盈餘已達 19.73 元。

鈊象 6 月營收營收 9.6 億元，月減 0.3%，年增 40.98%，為單月第三高；受惠網路平台遊戲業績續強，第二季營收 28.47 億元，季增 3.4%，年增 45.4%，續創單季新高；上半年累計營收 56 億元，年增 45.36%，同樣締新猷。

鈊象去年起就受惠疫情帶動宅經濟商機，業績持續攀升，今年 5 月中又逢本土疫情爆發，原先在實體娛樂場所消費的玩家，轉往線上博弈市場，帶動鈊象旗下 6 大平台營運穩定，加上美國線上博弈授權收入，下半年表現可望持續向上。

鈊象累計 4、5 月每股稅前盈餘已達 12.43 元。今年網路遊戲主要收入仍來自六大 App 平台，包括《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》、《金虎爺》，美國博弈市場授權收入營收比重也持續提升。

商用遊戲機方面，去年受疫情影響，中國及美國市場出貨量減少，導致全年營收縮減，不過，4 月起陸續推出重磅產品，看好在美國等市場疫情獲有效控制下，今年會有不錯的成績。

