美建築需求強勁下游積極補庫存 春雨、世豐訂單能見度佳

美國建築市場需求強勁、下游客戶庫存水位偏低，持續推升台灣螺絲帽出口動能，台鋼集團旗下扣件廠春雨 (2012-TW) 訂單能見度已達明年第一季，另一家業者世豐 (2065-TW) 能見度也有 4 個月，下半年展望均樂觀正向。

春雨總經理林輝政認為，歐美肺炎疫情已穩定控制，美國建築市場需求延續強勁，進而推升台灣螺絲帽出口動能，加上拜登政府大力推動基礎建設，帶動整體鋼鐵需求量暢旺。

歐洲方面，林輝政表示，歐盟已對大陸扣件產品實施為期 9 個月進口登記，預計明年初進行反傾銷初判，並提出傾銷稅率，使得歐盟地區的螺絲螺帽部份訂單轉向台灣。

世豐也看好美洲地區主要客戶保持強勁訂單需求，加上整體庫存水位仍低於正常安全水準，帶動下單力道持續擴大，仍遠高於目前世豐每月營收認列出貨水準，推升整體訂單能見度。

世豐今 (27) 日也公告第二季財報，稅後純益 0.59 億元，年增 87.8%、每股純益 1.29 元；上半年稅後純益 1.37 億元，年增近 2 倍，每股純益 2.48 元。

考量整體業務規模持續放大，世豐也決議通過辦理第二次國內無擔保可轉換公司債，發行總額上限 6 億元，發行期間不短於 3 年，募集資金將用於充實營運資金及償還銀行借款。