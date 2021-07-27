工業電腦攜高通推邊緣運算新品 打進越南BKAV明年Q2上市

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (Fii) 與高通共同宣布，推出搭載高通 Cloud AI 100 推論加速器的 Gloria AI Edge Box，目前已拿下越南安全軟體與電子大廠 BKAV Corporation 的訂單，Gloria AI Edge Box 預計將在明年第二季上市。

高通表示，將與工業富聯合作為 BKAV 提供支援，加速智慧邊緣應用的採用，且預期未來工業富聯的 Gloria 平台將被廣泛採用於各領域及環境，如零售中心、倉庫、資料中心和工廠。

BKAV 看好，工業富聯打造的 Gloria AI Edge Box，有助支援加速 AI 在企業與政府的應用，徹底改變在智慧城市、智慧營建和農業等垂直領域的工作。

Gloria AI Edge Box 透過配備針對邊緣運算最佳化的 Cloud AI 100 推論加速器，可提供每秒 70 兆次運算 (TOPS) 的人工智慧運算能力；而搭載高通 Snapdragon 865 行動平台，可支援高達 24 個 FHD 鏡頭，用於影片分析應用，包括流量分析、安全性和智慧零售等。

同時，以 Snapdragon X55 5G 數據機射頻系統，可用於 5G 6GHz 以下頻段和毫米波廣域網路 (WAN) 連線選項基礎的各種應用和安裝領域，支援運用 5G 的選項，為廣泛部署提供最佳解決方案。