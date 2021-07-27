從產業獲利尋找潛力股

台股屢攻萬八不過，讓市場對後勢開始質疑，確實光看指數己創歷史新高，感覺高處不勝寒，但若仔細內容，過往十年台股 PB(股價淨值比) 為 1.55、目前 1.66，雖然高於平均水平，但和 2008 年金融海嘯 2.22 相比，顯然仍有一大段差距，再看大家最熟悉的 PE(本益比)，目前台股本益比只有 18 倍、而 30 年前的 12682 當時本益比高達 77 倍，代表當今的台股有實質獲利支撐，順勢操作是投資鐵則，只要趨勢仍在就是尋找機會。

目前盤面籌碼由航海王、鋼鐵人、電子俠三方鼎立流輪交替，究竟要選哪一個？若從結構來看：航運今年漲 240%、鋼鐵漲 70%、電子漲不到 20%，若以基期為考量，答案己呼之欲出！

股王矽力宣示新一代主流

要觀察一個產業能否成功竄出，就是先看指標股，矽力 - KY(6415-TW)成功擠下昔日股王大立光 (3008-TW) 成為新一代武林盟主，股價價差己高達千元，在終端產品具備更多功能下，輕薄化為趨勢，而電源供應器也要往此方向走，至於要如何到高效能、高穩壓及低雜訊干擾的功能，則有賴於電源管理 IC。

矽力 - KY 的掘起，去美化當歸最大功臣！中國今年大增 60 萬座基地台，矽力為純正紅色供應鏈，老板為中國海歸派精英，在中國將類比ＩＣ列為半導體在地化重要項目下，矽力首當受惠。

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