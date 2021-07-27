【龍哥講股教室】航運短線超跌？

台股加權和櫃買指數兩樣情，加權跌破低點，櫃買創高，代表資金活水還是集中在電子中小型股，加權指數破低就是重新等待初步止跌訊號，要拉出下影線，既然加權偏弱就要保守點，不要隨便擴大持股，才可以控制風險。

盤勢震盪可以利用期貨和選擇權增加績效，不是自己亂操作，亂操作會賠死，要策略機械化紀律操作，長期才能累積績效，例如選擇權四大核心策略已經連續賺 2X 周了吧，賺到龍哥都不知道連續幾周了，實際操作實際獲利。

<航運>

依照航運的法說來看，運費和缺櫃塞港等問題，短時間內都難以紓解，至少到今年底，貨櫃的獲利沒有問題，航運整體趨勢還是看多，但是股價偏弱以及籌碼凌亂是事實，今天貨櫃三雄創下近期低點，以技術面來看，短線上離 10 日線乖離率大，有超跌跡象，不過不要預設立場，等待長下影線的初步止跌訊號；龍哥節目中都會詳細分析，有興趣的朋友可參閱：https://lihi1.com/UOB7n。

<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變，長期趨勢偏多，近期股價回測，等待長下影線的初步止跌，美國鋼捲等鋼鐵產品的價格持續上漲，其中受惠最大的還是大成鋼，很多低價庫存，下半年還是會有好獲利。

<電子>

MCU 族群大爆發，老朋友新唐 (4919-TW) 還是威猛，投信持續買，拉回 10 日線附近馬上獲得支撐，強勢股操作方式，拉回 10 日線設好停損，勇敢買，急漲就賣出。

龍哥操作三次新唐，累積獲利 + 140%，每次都有公開，不太會進出的朋友跟著操作，獲利就可以滿滿。

電動車市場商機非常大，車用二極體下半年營收會很好，產品還醞釀漲價，小新唐 2481 強茂，投信還在買，強勢股操作方式，拉回 10 日線設好停損，勇敢買，急漲就賣出。

七月開始，那時候大家都想當航海王，都想當鋼鐵人，只有龍哥請大家要多關愛電子股，航運跟鋼鐵幾乎都回測 40%，但是很多電子股都大漲 50%，有沒有換股的績效就會差很多，一來一往績效可能差到 90%，操作要有節奏，不是盲目追高。

龍哥深入了解產業，半導體，IC 設計、DRAM、手機以及車用，這些產業的狀況都是產能滿載，股價比較有保障，觀察聯電 (2303-TW)、漢磊(3707-TW)、光罩(2338-TW)、天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW)，晶豪科(3006-TW)、全新(2455-TW)、宏捷科(8086-TW)、台郡(6269-TW)、康普(4739-TW)、聚和(6509-TW) 與同欣電(6271-TW)。



例如，漢磊，龍哥從股價 3X 元就開始推薦操作，氮化鎵是未來第三代半導體的主流，只要台積電採用，漢磊的獲利就會很漂亮；再看看光的故事－光罩，龍哥還拍影片特別介紹 (https://www.youtube.com/watch?v=9vhLdaiiYH4&t=1s)，光罩夠罩吧？短線上急漲都不需要追價，拉回才重新找買點。

IC 設計，籌碼乾淨，獲利又好，資金一進來就是噴出，大家都知道龍哥只看天鈺和敦泰，以敦泰來說，主力產品 IDC 本季再漲價一成，累計漲幅約五成，積極搶入電動車用面板市場，前 5 月大賺 10 元，全年預估 EPS 達到 25 元，一般 IC 設計本益比 20 倍左右，合理目標價就上看 500 元，現在股價會貴嗎？大家自己判斷！

龍哥上週佈局營收飆速王，LED 概念，這周 LED 族群噴出，基本上 mini LED 的年成長率很高，只是貢獻獲利還沒有很高，所以股性比較不好，操作上要謹慎，但是龍哥就是領先市場提早佈局，就可以簡單獲利。

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本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險