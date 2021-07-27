〈南亞股東會〉吳嘉昭：未來幾年策略 將著重強化與擴大電子業垂直整合

南亞 (1303-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，強化與擴大電子產業垂直整合，是未來數年極為重要的經營策略，後續將以台灣、中國、美國、東南亞等地多元化生產佈局，貼近市場供應，目前有多項投資擴建將陸續完工，估一年將增加約 335 億元以上產值。

吳嘉昭表示，今年全球經濟前景較去年樂觀，但景氣深受各國政經情勢、油價、疫情控制等多重因素影響，尤其是中、美兩大國彼此對抗所帶來的經貿衝突、關鍵零組件短缺，需謹慎佈局與因應。面對複雜的國際情勢，維持穩定成長與獲利，仍是最重要目標。

吳嘉昭說，上半年在產業結構改變及全體同仁努力下，業績更上層樓，自結上半年獲利創上市以來新高，電子產品今年將對公司帶來極佳貢獻，未來將把握科技創新應用、綠色環保與循環經濟發展契機，全力推動四項措施。

第一，加強市場拓展，提高市佔率與產能利用率；二，強化研究開發能力，創造產品價值，使獲利再成長；第三，導入 AI，推動循環經濟與製程優化，提升現有設備效能，以最少投資費用，創造最大效益；第四，善用所有的數位科技，加速數位優化。

吳嘉昭強調，強化與擴大電子產業垂直整合，是今後數年極為重要的經營策略，提升供應穩定性、品質一致性與產品種類完整性，進一步擴大有競爭力的產品項目，藉由電子材料及產品作為核心產業火車頭角色，提升整體營運績效。

吳嘉昭並說，後續將以台灣、中國、美國、東南亞等地多元化生產佈局來貼近市場供應。台灣高值化銅箔、美國德州乙二醇新廠，及昆山 ABF 載板已於去年底至今年上半年陸續投產，年產值共可增加 242 億元。

南亞目前也有多項投資將陸續完工，包括台灣廠區的聚酯膜、高階珠光紙及 ABF 載板在錦興廠的製程改善，與樹林廠的 ABF 新廠擴建等；中國則是南通的鋁塑膜、建材膠布、惠州的玻纖布與銅箔基板及寧波的丙二酚等。吳嘉昭表示，以上進行中的擴建案，估增加一年約 335 億元以上產值。

吳嘉昭強調，往後數年，仍有 ABF 載板及電子產品相關擴建規劃，未來也將視市場狀況適時投入新產品、新產能興建，帶動業績持續成長。