疫情衝擊緩和 7月CCI終結連2跌 6項調查指標全面上揚

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 7 月消費者信心指數 (CCI) 調查總指數為 76.92 點，較上月上升 6.44 點，不僅終結連 2 跌，也來到 3 個月來高點，其中六項調查指標皆上升，以「未來半年購買耐久性財貨時機」上升幅度最大，而多數指標均是 3 個月來高點，顯示本土疫情造成的消費者信心衝擊正在逐步回穩。

台經中心表示，7 月以「未來半年購買耐久性財貨時機」上升幅度最大，調查結果為 111.2 點，較上月上升 16.95 點。

其次為「未來半年投資股票時機」56.3 點，月升 7.8 點；「未來半年家庭經濟狀況」91.6 點，月升 4.4 點；「未來半年國內就業機會」調查結果為 70.65 點，較上月上升 4.4 點。

「未來半年國內物價水準」調查結果為 42.65 點，月升 2.8 點，而 7 月上升幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果為 89.1 點，月升 2.3 點。

從絕對水準來看，仍有 5 項皆偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀指標。

另外，「購買房地產時機」指標調查結果為 115.1 點，較上月上升 2.05 點。

而「目前健康狀況」指標為 88.05 點，月升 5.15 點，「預期健康狀況」為 86.7 點，較上月上升 9.35 點。