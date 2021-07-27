塑膠需求強勁 乙烯價格飆漲近兩年半新高

隨著全球經濟經濟復甦強勁，對製造塑膠的重要原料乙烯（Ethylene）需求也急遽攀升，乙烯價格周一（26 日）逼近兩年半高點，今年以來飆漲 57%。

美國液化天然氣交易中心 Mont Belvieu 報價顯示，乙烯每加侖報 0.33 美元。

除了需求攀升，乙烯價格上漲另一個原因是石油與天然氣鑽探停止，導致燃料產量停滯，鑽探業者傾向削減資本支出，而不是提高產量。

乙烯價格上漲可能推高塑膠價格走揚，加劇市場對通貨彭漲的擔憂。與此同時，埃克森美孚（Exxon Mobil）(XOM-US)、陶氏化學（Dow Chemical Company）(DOW-US) 等公司多年來在美國投資數十億美元用於塑膠生產，這些公司認為，在未來利用天然氣生產低成本的乙烯是可行的。

彭博化學品分析師 Jason Miner 表示，在製造商轉嫁更高的原料成本下，乙烯原料上漲最終可能導致塑膠整體價格走高。Miner 也說，疫情期間強勁的需求表明，塑膠對消費者仍然相當重要，成本驅動價格上漲，可能會導致貨架上的商品價格跟著上漲。

海外的強勁需求也正推高美國乙烯報價，今年初 6 艘超大型乙烯船（VLECs）開始將天然氣運往中國浙江衛星石化公司（Zhejiang Satellite Petrochemical）工廠，根據該廠與 Energy Transfer LP 簽訂的長期供應合約，每年約有 5,280 萬桶天然氣從美國墨西哥灣運出。

對塑膠製造商來說，在乙烯價格漲不停的情況下，石油的副產品之一的石油腦（naphtha），將變成成本較低廉的替代選擇。

不過 Miner 也指出，如果油價上漲速度更快，那麼乙烯的價格上漲就會構成挑戰，但目前仍未知油價走勢。

根據美國能源署（EIA）的最新預測，到今年底為止，美國乙烯消耗量預計每日增加 3 萬桶，到 2022 年將更進一步增加至每日 30 萬桶。

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