〈能源盤後〉delta衝擊需求前景 俄國恐禁汽油出口 原油收盤錯綜 WTI 5日來首收低

週一 (26 日) 交易，原油期貨價格錯綜，WTI 原油期貨價格 5 個交易日來首次收低，但 Brent 原油期貨價格收高， 係因 delta 新冠變種病毒蔓延的情況下，交易者衡量需求前景。

另外，分析師表示，有關中國打擊原油進口商的報導也加劇了價格壓力。

Schneider Electric. 全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示，「delta 新冠變種病毒的傳播以及許多國家新增病例增加，帶來了廣泛的擔憂，包括全球原油產品需求的反彈也倒流了。」

「儘管如此，需求水準持續展現出彈性跡象，且今年稍早受衝擊最嚴重的一些地區也迅速反彈。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 16 美分或 0.2%，收每桶 71.91 美元。 WTI 原油期貨過去 4 個交易日都收高。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 40 美分或近 0.5%，收每桶 74.50 美元，連續第五日收高。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，WTI 和 Brent 原油走勢相反，部分原因是「對潛在的俄羅斯汽油出口禁令的擔憂」提供了 Brent 較 WTI 原油更多的支撐力。

S&P Global Platts 上週五報導，上週俄羅斯能源部長 Nikolai Shulginov 表示，隨著國內燃料價格上漲，俄羅斯正在考慮禁止汽油出口。

「針對法國警告伊朗『其行為正危及伊朗核協』這一點也激起部分討論，因此法國似乎正試圖向伊朗施加一些壓力。」Flynn 說 。

原油期貨價格上週收高，擺脫了上週一投資者因擔憂新冠疫情復燃，暫時拋售股票和其他風險資產造成的大跌，但這股擔憂情緒仍延續下來。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，「歐美任何地方如果放寬防疫限制的做法大逆轉，都會對市場發出相當悲觀的信號，尤其那些還是被認為疫苗接種率較高的地區。」

與此同時，分析師表示，對「中國將增加原油進口量」的預期正在減弱。德國商銀分析師寫道，「這是因為中國當局正採取措施打擊打擊進口配額濫用，同時也因為高油價。」

德國商銀報告也提到，印度石油需求低迷，6 月進口量下降至 9 個月低點，而原由加工量自 5 月低點僅小幅上升，5 月低谷是受到防疫限制衝擊的結果。

「在 6 月解除防疫限制後，燃料需求再次大增，但這還沒有轉化成部分煉油廠更高的加工量或者更高的進口量。換言之，他們似乎選擇先消耗庫存，因為之前需求疲軟，庫存充足。」

石油產量增加的預期可能會構成石油價格壓力。

「供應方面，OPEC 計畫每個月重建 40 萬桶 / 日原油到 2022 年，這一點應受密切關注，加上美國產量也預期會上升至到年底。」Schneider Electric 的 Fraser 說。

貝克休斯 (BKR-US) 上週五報告指出，美國活躍的石油鑽機數量連續第四周攀升，暗示未來產量將增加。

其他能源商品交易

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7% ，收每加侖 2.31 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.153 美元。

這兩種商品期貨價格均創連續 5 個交易日上漲。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 1%，收近每百萬 Btu 4.10 美元，為 2018 年 12 月以來最高收盤價。

價格期貨集團分析師 Daniel Flynn 報告提到，「下 48 州呈現熱蓋現象（heat dome），市場因應天氣和全球高需求量波動，這個市場可能遠被低估了。」