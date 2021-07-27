航運賣壓止不住 台股跌133點收17269點回測季線

美股科技財報周登場，三大指數續創新高，台股今 (27) 日小漲開出，台積電持穩，聯發科、鴻海強力撐盤，但航運、鋼鐵、金融等族群賣壓出籠，拖累指數翻黑，終場下跌 133.69 點，收在 17269.87 點，回測季線，成交值略增至 5048.94 億元。

台積電周一股東會後連跌 2 日，今天股價力守平盤，收 580 元；聯發科扮演撐盤要角，上漲 1.6%，終場收 938 元；瑞昱法說釋出樂觀展望，今天獲買盤追捧，一度逼近漲停，終場收 613 元，續創天價；聯詠同步勁揚逾 6%；此外，鴻海終場也上漲逾 1%。

其他權值股方面，台達電、聯電、國巨等電子股，今天賣壓較為沉重；金控雙雄仍陷貼息，富邦金、國泰金終場均跌逾 2%；中鋼下跌超過 1%；台塑四寶則是漲跌互見。

貨櫃雙雄持續遭空方鎖定，長榮、陽明連袂落入跌停，萬海則下挫逾 5%，此外，台驊投控、台航、四維航、志信等航運股也都重摔逾半根停板，上市運輸類股指數終場大跌 6%。

比特幣持續上演強彈戲碼，一度站上 4 萬美元大關，帶動板卡族群連日反彈，青雲、麗臺、映泰早盤都攻上漲停板，不過，亞馬遜出面闢謠，否認將接受比特幣支付的傳聞，多檔漲勢收斂，撼訊則是直接被打入跌停。