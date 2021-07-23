7/27至8/9疫情降為二級警戒 室內限50人、外出戴口罩

疫情指揮中心指揮官今 (23) 日宣布，自 7 月 27 日至 8 月 9 日調降疫情警戒標準至第二級，但全國仍須遵守六大通案性原則，外出除飲食外全程配戴口罩，集會活動人數上限室內 50 人、室外 100 人，婚宴、公祭可開放，但歌廳、酒店等休閒娛樂場所仍須關閉。

指揮中心表示，國內疫情降至二級警戒，仍須遵守通案性原則，一、除飲食外，外出全程配戴口罩；二、確實執行實聯制登記措施；三、保持社交安全距離。

四、營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少 1.5 米 / 人 (2.25 平方米 / 人)，室外空間至少 1 米 / 人 (1 平方米 / 人)；五、集會活動人數上限：室內 50 人，室外 100 人，若超額則提防疫計畫；六、餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

陳時中指出，各部會依指揮中心所發布的通案性原則另訂指引，各地方政府也可在此原則下，視疫情需要而有調整空間，但相關指引必須規範明確，以利民眾遵循。

副指揮官陳宗彥說明，婚宴遵守每一隔間室內 50 人、室外 100 人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒；開放民眾公祭、進塔祭拜；團體可召開理監事會議、辦理選舉罷免事項；宗教方面仍不開放遶境、進香、遊行、中元普渡福宴、平安宴、流水席。

休閒娛樂場所仍須關閉，如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、MTV、KTV、理容院、遊藝場所、電子遊戲場等。教育學習等場域也須關閉，包括社區大學、樂齡學習中心、K 書中心、游泳池等其他類似場所。

指揮中心強調，在國人共同努力配合下，疫情持續穩定控制中，為兼顧防疫與民眾的生活品質，逐步調降防疫管制措施，但仍需全體國民配合防疫規範，及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險。