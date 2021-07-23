【永豐期貨】資金類股快速輪動 台股周線翻黑

期貨走勢

台指期週五下跌 0 點至 17406 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 166.92 點，電子期逆價差縮至 - 3.07 點，金融期逆價差擴至 - 43.23 點。現貨部分，三大法人買超 33.76 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2 口至 - 16867 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 176 口至 - 35363 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 496 口至 - 21172 口。

週四公布上週初領失業金人數意外增至近 42 萬，為 5 月中以來最高，而科技股財報周來臨，蘋果、亞馬遜、Alphabet 等尖牙股在下週公布財報前群體走揚，道瓊上漲 0.07%，標普 500 上漲 0.2%，那指上漲 0.36%，費半下跌 0.89%。台股今天開高走低，早盤雖一度上漲百點，最高來到 17672.6 點，但隨後賣壓出籠，指數翻黑後於平盤上下震盪，終場加權指數小漲，收 17572.92 點。從各族群來看，資金從電子股流出，流向航運等傳產股，其中台積電下跌逾 1%，收 585 元，聯電及聯發科較為撐盤，都有逾 1% 的漲幅，而貨櫃三雄早盤走勢震盪，但盤中買盤進駐下，終場長榮上漲 7.32%，陽明上漲 3.56%，萬海則收在平盤。整體來看，昨天資金流向電子，今天又流向非電族群，資金呈現健康輪動，但台股上檔仍有壓力，短期恐呈高檔震盪，要等待美股真正轉強並配合上量能放大，台股才有機會轉強。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.49 升至 1.51。VIX 指數下跌 0.64 至 19.9。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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