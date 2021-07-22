【永豐期貨】資金回流電子股 台股反彈但上檔仍有壓

期貨走勢

台指期週四下跌 25 點至 17406 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 166.33 點，電子期逆價差縮至 - 4.88 點，金融期逆價差擴至 - 42.81 點。現貨部分，三大法人買超 379.73 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 134 口至 - 16865 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 18 口至 - 35187 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 559 口至 - 20676 口。

週三美股連續第二日反彈，費半指數漲幅更逾 3% 以上，而道瓊連兩個交易日上漲，已收復先前下跌 700 多點的失土，目前距離歷史新高相距不到 1%。美股上漲激勵週四電子股滿血復活，在鴻海強勢填息與面板三虎跌深反彈的推升下，台股盤中一度大漲超過 200 點，最高來到 17667.38 點，不過 10 點過後，調節賣壓大舉出籠，盤勢反轉壓回，一度漲幅僅剩不到 50 點，所幸尾盤拉尾衝高，終場加權指數上漲 113.54 點或 0.65%，收在 17572.33 點。整體來看，目前台股日 K 跌破月線，週四雖有反彈，但上方 5 日線與 10 日線加速下彎，短線指數若未能盡速站回月線之上，則後勢恐將面臨愈加沉重的上檔反壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.03 升至 1.49。VIX 指數下跌 1.99 至 20.54。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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