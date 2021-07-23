〈全國降二級警戒〉經部：婚宴會館、美容美體業有條件開放

疫情指揮中心今 (23) 日宣布自 7 月 27 日至 8 月 9 日將調降疫情警戒標準至第二級，也將鬆綁部分限制措施，對此，經濟部政務次長陳正祺進一步補充說明，將針對婚宴會館、美容美體業、娃娃機業者適度開放，在防疫優先前提下兼顧民生經濟。

經濟部商業司蘇文玲表示，全國降為二級警戒後，婚宴會館將比照餐飲業指引，同時每個隔間以室內 50 人、室外 100 人為前提，可舉行婚宴活動，但不能逐桌敬酒，可由新人、證婚人、主婚人在台上敬酒。

美容美體業方面，蘇文玲指出，業者須採行預約制控管人數，顧客、服務人員須全程配戴口罩，空間也要保持通風，以拉廉為佳、包廂則需開半門，客人與客人組間需間隔 15 分鐘，也會進一步要求服務人員需施打疫苗或每 7 天進行快篩。

蘇文玲進一步表示，娃娃機、自動選物販賣機也可以在安全管理、有條件下開放，包含需有專人管理、落實實聯制、定時環境消毒等。

超商內用方面，蘇文玲說，超商開放內用，但由民眾自行夾取的茶葉蛋、熱狗、關東煮、番薯等熱食仍不開放，市場夜市也將比照餐飲業規範可以內用，但仍鼓勵民眾外帶。

另一方面，關於各界關注的振興措施，陳正祺表示，目前還是以防疫優先，但政院、國發會已在規劃中，待疫情趨緩後就會向國人報告相關振興措施。